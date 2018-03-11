Глава Пентагона предостерег режим Асада от применения химоружия

Министр обороны США Джим Мэттис предупредил Сирию, что правительственным силам президента Башара Асада "очень неразумно использовать отравляющий газ", и осудил российскую поддержку Дамаска. Мэттис заявил об этом 11 марта журналистам, сопровождающим его в поездке в Оман.

Он прокомментировал сообщения о том, что силы президента Асада недавно использовали хлорный газ в регионе, находящемся под контролем повстанцев в Восточной Гуте, недалеко от Дамаска. Сирийское правительство опровергает утверждения.

Глава Пентагона не стал угрожать возмездием сирийским силам, если подтвердится применение хлора, но сказал, что президент США Дональд Трамп имеет "полный простор для политического маневра", чтобы принять любое решение, которое, по его мнению, было уместным.

В апреле 2017 года Трамп распорядился о ракетном ударе по сирийской авиабазе после того, как Вашингтон сказал, что объект был использован для начала химической атаки в повстанческом городе Хан-Шейхун, когда были убиты десятки мирных жителей. Осажденная Восточная Гута является последним контролируемым оппозицией анклавом вблизи сирийской столицы.

По словам активистов, в течение почти трех недель правительственные силы бомбили и обстреливали его, в результате чего погибли более тысячи мирных жителей. Мэттис сказал, что Россия, которая оказала правительству Асада решительную поддержку во всем сирийском конфликте, могла быть замешана в убийствах сирийским правительством гражданского населения.