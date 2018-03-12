Донбасс: новые траншеи и минные поля

Разговоры о том, что в последние недели перед президентскими выборами в России в Донбассе возможно резкое обострение ходили в Москве, начиная с декабря 2017 года. Они активно подпитываются сообщениями из Донбасса. Так, например, 10 марта 2018 года в эфире одного из местных телеканалов заместитель командующего оперативным командованием непризнанной ДНР Эдуард Басурин снова заявил об ожидании в ближайшее время украинского наступления и обратился по этому поводу со специальным обращением к солдатам противника.

В Киеве о возможном наступлении на фронте разговоров нет, здесь скорее активно готовятся к сопровождению украинской армией международной миротворческой операции, которая, по мнению местных наблюдателей, может начаться в 2019 году. Возможна ли в ближайшее время новая вспышка боев на востоке Украины?

Фронт

К сообщениям о возможном "большом наступлении" наблюдатели относятся тем серьезнее, чем дальше они находятся от зоны боевых действий на востоке Украины. Между тем большое перемирие, объявленное после Минска-2 в феврале 2015 года, никто не отменял и, помимо него, периодически о объявляется о введении еще и режима "абсолютного" прекращения огня. Очередной такой режим стартовал 5 марта, в 2017 году дополнительных перемирий было четыре, в 2018-м нынешнее прекращение огня уже второе. Предыдущее, "рождественское", по информации наблюдательной миссии ОБСЕ, привело к четырехкратному падению интенсивности обстрелов на линии соприкосновения. Текущее перемирие строго держалось первую ночь, прервавшись минометными обстрелами позиций Вооруженныъ сил Украины под городом Счастье уже утром 5 марта.

Отчеты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине попадают в общий доступ с некоторым опозданием. На момент подготовки этого материала доступны были данные по итогам 7 марта, второго дня "строгого" перемирия. Миссия зафиксировала всего 19 взрывов по всей линии соприкосновения (6 марта таких взрывов было 42). Это кроме перестрелок из "обычного" пехотного оружия, и это сравнительно немного.

​Кроме того, местные наблюдатели смотрят в окно – в Донецке 11 марта периодически идет снег, прогнозы обещают минус 7 градусов ночью понедельника 12 марта. Донбасс пережил за последние недели морозы, дожди, гололед, обледенение линий электропередач и аномальные снегопады, приводившие к закрытию Министерством по чрезвычайным ситуациям самопровозглашенной ДНР автотрассы Донецк–Новоазовск. На подконтрольной Украине территории в конце февраля закрывали трассу Запорожье-Мариуполь. В полях на боевых позициях распутица, грязь и крайне неблагоприятные для любого наступления условия. Не добавляет настороженности и тот факт, что поиск по фразе "Эдуард Басурин о наступлении ВСУ" дает 136 миллионов результатов.

Развод сторон должен был стартовать после зафиксированных семи дней тишины. За полтора года их не было ни разу

Что происходит? То же, что и все время – война и политические процессы идут параллельными непересекающимися курсами. Миссия ОБСЕ, несмотря на перемирие, к концу февраля заявляла о семистах случаях, когда наблюдатели обнаруживали в зоне боевых действий тяжелое вооружение (все оружие калибром свыше 100 мм должно быть отведено от линии соприкосновения в специальные пункты хранения) и более 40 тысяч случаев нарушения режима прекращения огня. Все это – с начала 2018 года. Первый заместитель руководителя миссии ОБСЕ Александр Хуг провел брифинги в Донецке и Мариуполе, чтобы заявить, в частности, о том, что "по всей линии соприкосновения патрули обнаруживают изменения, новые траншеи и новые минные поля".

Вооруженные формирования сепаратистов и части украинской армии продолжают укреплять свои позиции. Показательной является ситуация вокруг станицы Луганской. В сентябре 2016 года стороны договорились об отводе войск на участках, где они стоят слишком близко друг друга, на расстоянии автоматного выстрела. Разведение состоялось, к примеру, в Волновахском районе на участке, где позиции сторон были в степи вдали от населенных пунктов. Возле станицы Луганской части самопровозглашенной ЛНР занимают господствующую высоту "князь Игорь" (там стоит памятник), а подразделения украинской армии – противоположный берег Северского Донца, хорошо заминированный и укрепленный. Развод сторон должен был стартовать после семи дней тишины подряд. За полтора года такой паузы не было зафиксировано ни разу, военные, очевидно, не хотят покидать оборудованные позиции в тактически выгодных местах.

Миссию ОБСЕ очень не любят по обе стороны линии соприкосновения за нежелание определять "виновных" в нарушении режима прекращения огня и артиллерийских обстрелах. В миссии на обвинения отвечают информационной программой "Факты имеют значение". Сам Александр Хуг на настойчивое давление журналистов в Мариуполе (в Донецке ему не задали ни одного вопроса) ответил кратко: "Все не ангелы!"

"В подконтрольных правительству районах Донецкой области наблюдатели отметили отсутствие девяти противотанковых пушек (MT-12), семи буксируемых гаубиц (одной 2A65 и шести Д-30 "Лягушка", 122 мм) и 28 минометов (двенадцати M-120 "Молот", 120 мм, пятнадцати 2Б11 "Сани", 120 мм, и одного БM-37, 82 мм), а также впервые зафиксировали там три самоходные гаубицы (2С1)" – эта цитата из отчета миссии ОБСЕ от 7 марта означает, что в "местах хранения" ВСУ отсутствовало артиллерийское вооружение, способное подавить любую позицию или батарею по ту сторону линии фронта.

В отчете от 6 марта ОБСЕ сообщает, что беспилотники наблюдателей обнаружили отсутствие на базах хранения вооружений на "неподконтрольной правительству части Донецкой области" 11 установок залпового огня "Град" (БМ-21), 10 танков (по пять Т-72 и Т64) и 21 противотанкового орудия МТ-12.

Половина потерь ВСУ в зоне боевых действий от снайперского огня

Кроме выдвижения ближе к позициям стандартного артиллерийского тяжелого вооружения и танков, в Донбассе активно продолжается война малых разведывательных групп, снайперов и пехотных подразделений. Снайперская война с февраля достигла особого накала. Половина украинских потерь в зоне боевых действий - от снайперского огня, больше всего жертв под Авдеевкой.

10 марта на базе полка "Азов" в приморском поселке Урзуф под Мариуполем прощадись с одним из лучших снайперов подразделения Юрия Луговского (позывной "Баррет"). Из многочисленных сообщений в социальных сетях известно, что группа Баррета действовала в районе Водяного под Мариуполем и 23-летний Луговский погиб от пули снайпера.

Полк "Азов" входит в состав Национальной гвардии Украины, которой уже два года официально не может быть на линии фронта, все ее подразделения выведены с передовой. Но слухи о том, что мотивированная пехота и подготовленная артиллерия (артиллерийский дивизион "Азова" признавался лучшим в Вооруженных силах Украины) время от времени "помогает" армии, ходили давно.

С начала перемирия 5 марта украинская сторона потеряла трех военнослужащих, в самопровозглашенных республиках данные об убитых и раненых засекречены.

Позиции сторон – редкая цепочка взводных опорных пунктов и отдельных укреплений, занятых пятью-шестью бойцами

Так что война на линии соприкосновения идет своим чередом, несмотря на все режимы прекращения огня. Ведется она силами очень малого числа бойцов очень тонко "размазанного" по всей 400-километровой линии фронта. Позиции сторон – редкая цепочка взводных опорных пунктов и отдельных укреплений, занятых пятью-шестью бойцами. Расстояния между позициями (иногда очень большие) должны перекрываться огнем и минными полями. Должны, но не всегда перекрываются.

Как это выглядит в реальности, показывает история пленения в зоне ответственности 57 бригады Вооруженных сил Украины под Мариуполем бойца вооруженных формирований самопровозглашенной ДНР российского гражданина Николая Покусаева. Его фото с тарелкой борща на коленях, фото его паспорта и военного билета ДНР 5 марта опубликовали сначала на странице бригады в Фейсбуке, потом на сайте Миротворец. Эдуард Басурин в Донецке опроверг факт службы Покусаева в армии самопровозглашенной республики. По словам Басурина, российский гражданин не прошел проверки и не заключил контракт, поскольку имел на родине в Белгородской области проблемы с законом. Откуда у Покусаева оказался автомат с боекомплектом, форма и документы, не сообщалось.

Свою версию пленения россиянина рассказал хорошо информированный журналист Юрий Бутусов. По его словам, "российский военный прошел незамеченным сквозь боевые порядки бригады, и был взят в плен бойцами противотанкового артиллерийского дивизиона в тылу украинских войск". Как рассказали Бутусову бойцы бригады, Покусаев несколько суток с автоматом блуждал в украинских тылах, заходил в сельские магазины и пытался купить себе еды за рубли. Измученного "блуждающего москаля" в итоге взяли в плен артиллеристы, он как-то прошел через минные поля обеих сторон, не нарвался на "своих", но и не смог сразу найти позиции "чужих", чтобы сдаться.

Тыл

20 февраля презилент Украины Петр Порошенко подписал Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (о реинтеграции Донбасса). Согласно этому закону, операция, которую в Киеве называли прежде антиреррористической, превращается в военную, руководство действиями войск переходит от спецслужб к армии. Но это не значит, что в зоне боевых действий наступили резкие изменения. Арезидент Украины потребовал "в кратчайшие сроки" ( до 1 апреля) предоставить предложения по изменению формата операции, кандидатуру командующего объединенным штабом силовых структур и стратегические планы.

Горизонт планирования у украинского главнокомандующего связан не с выборами президента России, а с собственными перевыборами, которые должны состояться в 2019 году. Наблюдатели в Киеве считают, что именно к весне будущего года Порошенко намеревается продемонстрировать своим избирателям решительные шаги по пути достижения мира в Донбассе.

"Голубые каски", скорее всего, столкнутся с проблемами, часть вооруженных и невооруженных групп наверняка им будут препятствовать

С этими обстоятельствами связывают и активизацию переговоров о начале миротворческой операции на Востоке Украины. В Киеве прорабатывают вопросы логистики, будушего размещения подразделений миротворцев. "Голубые каски", скорее всего, столкнутся с проблемами, часть вооруженных и невооруженных групп наверняка будут препятствовать дислокации миротворческого контингента. 9 марта Порошенко провел встречу с популярными украинскими блогерами, на которой "не для записи" рассказал о своем видении ситуации в стране. Информация о встрече была тут же широко распространена. В своих многочисленных постах блогеры утверждают, что Порошенко "надеется додавить тему с миротворцами". Наиболее резонансным стал пост бывшего участника боевых действий на Востоке Украины Мартина Бреста. "Сначала миротворцы заходят и перекрывают границу на всей ее протяженности, – написал Брест. – Потом заходят армейские и зачищают Донбасс, в стиле "без оружия – живи, с оружием – смерть".

Как относятся к теме возможного ввода миротворцев в Донецке? С крайним недоверием к самой возможности. В самопровозглашенных республиках все чаще говорят о том, что Россия наконец-то приступила к практической интеграции Донбасса. На всех предприятиях, шахтах, государственных компаниях, подчинающихся украинской юрисдикции, введены "внешние государственные администрации". Прекращена деятельность последнего украинского оператора мобильной связи "Водафон" на территории ДНР. Министерство связи ДНР объявило о подготовке перевода местного оператора "Феникс" с кода "+38" на российский "+7".

На осень 2018 года готовится проведение новых выборов главы самопровозглашенной республики, что не предусмотрено Минскими соглашениями. Российские офицеры еще в декабре 2017 года прекратили сотрудничество с Совместным центром по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии размежевания сторон, соглашаясь туда вернуться только вместе с "офицерами ДНР", что украинская сторона считает для себя неприемлемым. В Луганске и Донецке проводят учения для гражданских лиц, смысл которых сводится к противодействию миротворцам и блокаде их колонн. Бывший председатель Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский, вернувший, как считают, политическое влияние на развитие событий, обрисовал свое видение развития событий. По его мнению, укрепившихся в городах бойцов самопровозглашенных республик невозможно выбить без массированного применения артиллерии, что чревато большими потерями среди мирного населения. "Вот вам и патовая ситуация, и, если Россия, как я писал раньше, пошлет Петю вместе с его западом и миротворцами по известному адресу, – что дальше?" – пишет Ходаковский.

Обострение

И все же – возможно ли обострение на востоке Украины? В любой день. "Я ужас как боюсь! – говорит врач из Мариуполя Эдуард Зарубин. – Может же прилететь в любою минуту. Кто-то там на кнопку нажмет, и будут новые похороны!" Зарубин живет в частном доме в микрорайоне Восточный. Три года назад, когда этот район накрыло залпами из ракетных установок "Град", Эдуард и его жена были на работе, а их сын, выпускник школы, дома. Ракета приземлилась у соседей и вынесла окна в их доме. Накрыло детский сад и расположенную по соседству школу (в субботу там, к счастью, не было детей). В тот день в Мариуполе погибли 33 мирных жителя, более сотни получили ранения. Многие города Донбасса, оставшиеся на "украинской стороне", расположены неподалеку от линии фронта. Для подобного "обострения" не нужно концентрации армии и хорошей погоды. Хватит систем залпового огня, тяжелой артиллерии и одного приказа.