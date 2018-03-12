СМИ: лидер Северной Кореи хочет заключить мирный договор с США

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын стремится заключить мирное соглашение и установить дипломатические отношения с США. Об этом сегодня сообщила южнокорейская газета Donga Ilbo со ссылкой на источник в администрации президента Южной Кореи.

По его словам, лидер КНДР заявил о своих намерениях на встрече с южнокорейской делегацией в Пхеньяне.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США примет приглашение встретиться с лидером КНДР. Однако она отметила, что переговоры Трампа и Ким Чен Ына не состоятся до тех пор, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своей ядерной программы. Комментируя возможную встречу,Трамп написал в твиттере, что санкции сохранятся до тех пор, пока не будет подписано соглашение о денуклеаризации, отметив, что речь идет о постоянном разоружении, а не временной заморозке ядерных испытаний.

В то же время президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что "слишком рано быть оптимистом" по поводу предложения Пхеньяна обсудить с США вопрос о денуклеаризации КНДР.

Место планируемой встречи Трампа и Ким Чен Ына пока не определено, но Белый дом рассматривает "любые варианты", в том числе и поездку президента США в Пхеньян. О том , что встреча может состояться в Пхеньяне, сообщает и газета "Известия" со ссылкой на источники в южнокорейском правительстве.