Южнокорейская делегация встретилась с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Южнокорейская делегация, посетившая Северную Корею, встретилась с лидером КНДР Ким Чен Ыном 5 марта. Об этом сообщил представитель президента Южной Кореи. Делегация из 10 человек во главе с руководителем Управления национальной безопасности Южной Кореи Чон Ый Ёном прибыла в северокорейскую столицу Пхеньян ранее в тот же день, а затем провела ужин с Кимом, сообщил представитель пресс-службы. Это была первая официальная делегация Южной Кореи, встретившаяся с лидером КНДР.



Визит, объявленный офисом президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина 4 марта, происходит в редкий момент разрядки между двумя соперниками, наступивший после недавних зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. После визита в Северную Корею посланники Республики Корея отправятся в США.

Президент США Дональд Трамп заявил в прошлом месяце, что переговоры с Северной Кореей будут проходить только "при правильных условиях". Выступая 3 марта, Трамп предложил Соединенным Штатам встретиться с Северной Кореей, но предупредил власти в Пхеньяне, что им сначала следует отказаться от ядерного оружия. Остается непонятным, шутит ли Трамп или официальные переговоры с США и Северной Кореей все-таки возможны.

Представитель МИД КНДР призвал США 3 марта отказаться от каких-либо предварительных условий для переговоров. В прошлом месяце вице-президент США Майк Пенс должен был встретиться с северокорейскими чиновниками, в том числе с сестрой Ким Чен Ына в Южной Корее – на зимних Олимпийских играх, но северокорейцы отменили встречу в последний момент. Об этом заявили представители американской стороны в феврале.