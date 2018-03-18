Музыка X-Ray: полный синтетик

Шестидесятый выпуск программы "Музыка на Свободе"​ посвящен французской электронной музыке. Рок-критик Артемий Троицкий поднимает архивы, прослеживает динамику и знакомит с новинками.

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Не сообщу ничего сенсационного, заметив, что Франция по части электронно-музыкальных экспериментов занимает одно из ведущих мест в мире, причем занимала его всегда, начиная с середины прошлого века. В России невероятно популярны Жан-Мишель Жарр и гораздо менее талантливый Дидье Маруани из группы Space, но кроме них французскую электронную музыку представляет большое количество всякого интересного народа. Если не считать знаменитого шансона, имманентного французской музыкальной культуре, то электронная музыка – ее самая сильная часть.

Вернемся в 1950-е годы, к первым записям французского композитора Пьера Анри. Он родился в 1927 году, умер в прошлом, 2017-м. В 1950-е годы начал экспериментировать с электронной музыкой. Тогда синтезаторов и прочих электронных клавишных инструментов практически не было, играли с компьютерами, возились с пленками, с магнитофонами, с микрофонами и так далее, и уже тогда Анри зарекомендовал себя как большой мастер музыкального коллажа. Наверное, самая известная работа Анри – альбом 1970 года "Церемония", записанный вместе с известной английской рок-группой Spooky Tooth. А я представлю вам альбом Musique de films, 1957 год, композиция под названием Astrology, часть первая.

Вместе с Пьером Анри в 1950 году французский композитор Пьер Шеффер записал экспериментальное произведение под названием Symphonie pour un homme seul, то есть "Симфония для одинокого человека". Шеффер известен также как учитель Жана-Мишеля Жарра, и как раз своему учителю, скончавшемуся в 1995 году, Жарр посвятил вторую часть альбома Oxygène. Шеффера считают одним из основоположников так называемой конкретной музыки. Это музыка, в которой звучат конкретные звуки, то есть звуки реальной жизни, записанные на магнитофон, от шума дождя до взлета ракеты, и из этих звуков складываются музыкальные произведения. Со сборника "Электронная музыка, она началась здесь" я выбрал пьесу Пьера Шеффера Etude aux allures.

Еще два основоположника электронного звукового мира – Эдгар Варез, работавший преимущественно в США, и Люк Феррари, которого обычно считают итальянцем, тоже родились во Франции. Французская электронная музыка невероятно расцвела в 1980-е годы, благодаря синтезаторам и компьютерам. Хороший пример этого расцвета представляет собой группа No Authorized, выпустившая немало альбомов в стиле синтипоп или минимал-вейв, как его в последнее время чаще называют. Главное действующее лицо No Authorized – вокалистка Катрин Шасьеро. Альбом Invasion 1987 года, песня Crocodile. Группа существовала с 1980-го по 1992 год.

Группа X-Ray Pop возникла примерно в то же время, в начале 80-х, в пору расцвета "новой волны". Проект существует до сих пор, это дуэт Дидье Дока Пилота и Зуки Дзазы, она же Изабель де Сен Луп. Среди многочисленных произведений X-Ray Pop я выбрал один из первых их треков, La Machine a rêver​, "Машина мечты". Я нашел эту композицию на сборнике 2012 года The Dream Machine, хотя запись сделана еще в 1984-м. Для X-Ray Pop характерно использование очень дешевых, даже детских, электронных гаджетов.

Следующая группа – из Лилля, она не слишком известна, существует с 1980 года и называется "Холодная война", Guerre Froide. Главные люди "Холодной войны" – Фабрис Фрушар, автор музыки, и фронтмен Ив Ройе, который поет и пишет тексты. Эта группа скорее относится к стилю колд-вейв, музыканты выпустили порядка дюжины альбомов, самый недавний называется "Предпоследняя мысль". Композиция "Чужие".

Французский электронный круг замкнет свежая запись в исполнении Филиппа Лорана. Филипп Лоран удачно сочетает в своем творчестве современные технологии, все эти компьютеры, драммашины и так далее, которых в 50-е годы не было, и академичный композиторский подход Пьера Анри и Пьера Шеффера. Музыка Лорана заключает в себе определенное влияние как французской авангардной экспериментальной электроники, так и немецкой "Берлинской школы". Предлагаю вам пьесу под названием "Экспозиция номер 7" с альбома-сборника Synthetic.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 60):

1. Wolf People (UK). Ninth night, LP Ruins

2. Ekin Fil (Turkey). Let Go, LP Ghosts Inside

3. Thanos Stavridis (Greece). Morning Sunshine, LP A Suitcase Full of Dreams

4. Siskiyou (Canada). Deserter, LP Nervous

5. Pierre Henry (France). Astrologie pt.1, LP Musique de films

6. Pierre Schaeffer (France). Etude aux allures, LP Electronic Music: it Started Here

7. No Autorized (France). Crocodile, LP Invasion

8. X-Ray Pop (France). La machine a rêver, LP The Dream Machine

9. Guerre Froide (France). Alienés, LP Avant-dernier pensee

10. Philippe Laurent (France). Exposition 7, LP Syntetique

11. Nots (USA). Entertain Me, LP Cosmetic

12. Erik Aliana & Picket (Cameroon). Coeur de Pygmees, LP Just my Soul

13. North Sea Radio Orchestra (UK). Arcade, LP Dronne