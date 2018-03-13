В Лондоне найден мертвым Николай Глушков, соратник Березовского

В Лондоне найден мертвым Николай Глушков. Он был близким деловым партнером покойного российского олигарха Бориса Березовского. Тело Глушкова обнаружили его родные и друзья, сообщают британские СМИ. Глушкову было 69 лет.

Николай Глушков был заместителем директора государственной компании "Аэрофлот". О его смерти сообщил также адвокат Андрей Боровков. Причина смерти не называется. Николай Глушков дважды обвинялся российскими правоохранительными органами в мошенничестве.

Издание "Коммерсант" сообщает, что полиция Лондона начала расследование обстоятельств смерти бывшего первого заместителя гендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова, тело которого со следами удушения было найдено накануне. Господин Глушков, бежавший в Великобританию, в прошлом году заочно был приговорен к 8 годам заключения за хищение средств авиакомпании, сообщает издание.

Как рассказали "Коммерсанту" знакомые 69-летнего Николая Глушкова, его тело было обнаружено дочерью Натальей в квартире на окраине Лондона. По их словам, на шее господина Глушкова были видны следы удушения. Было это убийство или самоубийство, пока неясно – проводится расследование.

В интервью корреспонденту Радио Свобода в апреле 2013 года Глушков заявил, что не верит в версию о самоубийстве Бориса Березовского.