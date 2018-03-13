"Новичок" агитирует за Путина?

Реклама новейших ракетно-ядерных вооружений в послании президента России создала специфический милитаристский фон для кампании Владимира Путина.

Покушение на бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочь вызывало волну возмущения и страха на Западе. Но от вопроса BBC Владимир Путин отмахнулся: "Пусть англичане у себя сначала разберутся".

Премьер-министр Тереза Мэй обвинила РФ как государство в причастности к теракту с применением боевого отравляющего вещества типа "Новичок". Глава правительства Великобритании о фактически предъявила российским властям ультиматум: если Россия не даст удовлетворительных объяснений, правительство Британии будет рассматривать покушение как "незаконное применение Россией военной силы против Великобритании". В ответ российские официальные лица продуцируют разнообразные контробвинения и поднимают волну ненависти к "врагам режима". Особенно отличилась представитель МИДа Мария Захарова, напомнившая о смертях оппонентов Путина, в которых Россию давно обвиняют: "Прежде чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в королевстве расскажет, чем закончились предыдущие — про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле".

Таков ли был план избирательной кампании Путина или череда случайностей привела к созданию предвыборной антизападной истерии, обстановки "военной тревоги" в духе СССР 20-х годов? Куда приведет сложившийся в средствах пропаганды России тренд ? Обсуждают политолог Глеб Павловский и медиа-аналитик Анна Качкаева. Участвует независимый журналист Андрей Остальский (Лондон).

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" в 19:05.