Филиппины вышли из Международного уголовного суда

Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил, что страна выходит из Международного уголовного суда (МУС). "Очевидно, что Международный уголовный суд используют в качестве политического инструмента против Филиппин", – говорится в заявлении Дутерте.

В феврале Международный уголовный суд в Гааге начал расследование по подозрению в преступлениях против человечности на Филиппинах. Поводом для расследования стали сообщения о так называемой войне с наркоторговцами на Филиппинах, которую в 2016 году объявил Дутерте. В начале прошлого года в суд в Гааге с иском против властей страны обратился филиппинский адвокат. Он заявил, что жертвами антинаркотической кампании в стране стали восемь тысяч человек.

Международный уголовный суд начал работу 1 июля 2002 года. Он может расследовать случаи геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности в странах, которые ратифицировали Римский статут. Всего таких государств – 123. Некоторые страны, среди которых США, Китай, Индия, Израиль и Иран, не присоединились к МУС. Россия отказалась от участия в Римском статуте Международного уголовного суда в 2016 году по распоряжению президента Путина.