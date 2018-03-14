Пользователи Telegram подали коллективный иск против действий ФСБ

Общественное движение "Роскомсвобода" и группа пользователей Telegram подали в Мещанский суд Москвы иск с требованием признать незаконными действия Федеральной службы безопасности России, которая настаивает на предоставлении ключей для расшифровки сообщений пользователей. Об этом сообщается на сайте "Роскомсвободы".

К коллективному иску присоединились 35 человек. Теперь в течение примерно двух недель суд должен дать ответ. В конце прошлого года общественное движение запустило кампанию "Битва за Telegram", целью которой стала защита популярного мессенджера. Команда юристов "Роскомсвободы" начала сбор подписей, чтобы подать коллективный иск. Они намерены обжаловать действия ФСБ в судах всех уровней, вплоть до Конституционного и Европейского суда по правам человека.

В октябре 2017 года суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ от передачи ФСБ данных, необходимых для декодирования переписки пользователей. Основатель мессенджера Павел Дуров утверждает, что это требование спецслужб противоречит Конституции России, согласно которой каждый гражданин имеет право на тайну переписки. В декабре Мещанский суд Москвы отклонил жалобу Telegram на штраф. Тогда же Верховный суд России принял иск компании к ФСБ.