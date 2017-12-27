Верховный суд России зарегистрировал иск Telegram к ФСБ

Верховный суд России принял иск компании Telegram к ФСБ. Представители мессенджера требуют признать незаконным приказ спецслужбы предоставить данные пользователей.

Telegram в октябре оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ключи шифрования. Основатель мессенджера Павел Дуров утверждает, что это требование ФСБ противоречит Конституции России, согласно которой каждый гражданин имеет право на тайну переписки.

В декабре Мещанский суд Москвы отклонил жалобу Telegram на штраф. Роскомнадзор получил право заблокировать доступ к мессенджеру.