Лавров назвал условия сотрудничества с Лондоном по делу Скрипаля

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова дать Лондону ответ по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании в течение 10 дней с момента получения официального запроса. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

При этом Лавров отметил, что Лондон в ситуации с отравлением Скрипаля действует по принципу "подозрение – царица доказательств", и заявил, что британским властям придется отвечать "за попытку ввести в заблуждение международное сообщество".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "Москва не имеет никакого отношения к происшествию, которое имело место в Великобритании" и не приемлет языка ультиматума.

12 марта, выступая в парламенте, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о высокой степени вероятности, что за попыткой убийства бывшего российского двойного агента стоит Кремль. Она сообщила, что, по мнению следователей, против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитическое вещество "Новичок", разработанное в СССР. Мэй дала России одни сутки, чтобы объяснить, как вещество попало в Великобританию. После истечения этого срока британские власти могут официально объявить об ответных мерах в адрес России.

Накануне глава МИД России заявил, что Москва не будет отвечать на запросы Лондона, до тех пор, пока российским властям не предоставят доступ к материалам дела и, в частности, к веществу, которым были отравлены Скрипаль и его дочь.

4 марта бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в больницу английского города Солсбери в критическом состоянии.