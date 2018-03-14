"СТОП ГОК" требует от Путина запретить строительство комбината

Активисты движения "СТОП ГОК" в среду передали в администрацию президента России около трех тысяч подписей против строительства Томинского горно-обогатительного комбината в районе Челябинска. Они также встали в одиночные пикеты у здания Госдумы, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Участники акции заявляют, что если Владимир Путин не наложит запрет на строительство предприятия, они откажутся за него голосовать.

Движение "СТОП ГОК" начало активную протестную деятельность в 2013 году, когда стало известно, что "Русская медная компания" собирается строить в 20 километрах от Челябинска крупнейший на Урале медный горно-обогатительный комбинат. С тех пор в городе, экология которого и без того страдает от обилия промышленных предприятий, прошло несколько крупных протестных акций. Горожане опасаются, что вредные примеси навредят как атмосфере Челябинска, так и его единственному питьевому источнику, до которого от места строительства ГОКа не более 15 километров.

В конце 2015 года активисты уже привозили в администрацию президента обращение с требованием запретить строительство ГОКа. Сообщалось, что под ним поставили свои подписи 160 000 человек. В ответ на это в приемной подчеркнули социальную значимость проекта, но больше ничего не сообщили.

Летом 2017 года в Челябинск приезжали члены Совета по правам человека при президенте. Они пришли к выводу, что в том виде, в котором проект существует на бумаге, его реализация опасна для экологии региона и рекомендовали исключить строительство Томинского ГОКа из Стратегии развития цветной металлургии. В ноябре 2017 года лидеру движения "СТОП ГОК" Василию Московцу во время своего визита в Челябинск позвонил Владимир Путин и выразил поддержку. Проект после этого звонка остановлен не был.