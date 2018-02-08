К активисту движения "СТОП ГОК" в Челябинске пришла полиция

В Челябинске полиция пришла с обыском к активисту экологического движения "СТОП ГОК" Гамилю Асатуллину, недавно отпущенному под домашний арест в рамках дела о хулиганстве. Об этом местным СМИ сообщил адвокат правозащитной группы "Агора" Андрей Лепехин.

По словам юриста, полицейские искали в компьютере Асатуллина некие экстремистские материалы. По мнению Лепехина, таким образом силовые структуры хотели продемонстрировать, что держат активиста "под контролем".

Гамиль Асатуллин был освобожден из СИЗО во вторник. Активиста арестовали в сентябре минувшего года по обвинению в попытке поджога имущества на территории горно-обогатительного комбината под Челябинском, против строительства которого выступает движение "СТОП ГОК".

Асатуллин заявлял, что его под давлением заставили оговорить одного из лидеров движения Василия Московца, а также отказаться от услуг адвоката.