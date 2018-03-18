Нельзя привыкать. Вера Васильева – о наполовину праведном суде

Об обвинительном уклоне, нарушении принципа равенства сторон в работе российской судебной системы сказано уже очень много. Занимаясь судебной журналистикой больше десяти лет, за все это время я только однажды присутствовала на оглашении оправдательного приговора. Речь идет отнюдь не только об обвиняемых, которых, по убеждению правозащитников, преследуют по политическим мотивам, но и о самых обычных людях. Хорошим результатом для неправедно осужденных считают срок, равный уже отбытому в следственном изоляторе, или условный. Российские судьи крайне редко (таких случаев меньше одного процента) выносят оправдательные приговоры, вероятно, потому что это могло бы означать: работа следователя оказалась некачественной.

Страшно осознавать, сколь далеко Россия отстала от стран, в которых судебная система представляет собой фундамент благополучной жизни общества, в которых каждый гражданин может оспорить действие либо бездействие власть имущего, чиновника, а это и гарантирует соблюдение прав и свобод человека. В России фактически отсутствует презумпция невиновности, судебная система по сути имеет карательный характер. Это стало уже настолько общепринятым и привычным, что несправедливые приговоры по сфабрикованным делам к условным срокам уже не удивляют. Более того, если они и вызывают протест, то несколько вялый, а иногда вызывают радость – конечно, не за то, что осудили, а потому, что не отправили за решетку.

В начале марта гражданского активиста Марка Гальперина, находившегося с 27 июня прошлого года под домашним арестом и признанного правозащитным центром "Мемориал" политическим заключенным, приговорили к двум годам лишения свободы условно по весьма сомнительному обвинению в публичных призывах к экстремизму. Все, кто сопереживал Гальперину, облегченно вздохнули: не посадили.

Другой пример: в конце января из СИЗО Петрозаводска выпустили главу карельского отделения общества "Мемориал" Юрия Дмитриева, изменив ему меру пресечения на подписку о невыезде. Сочувствующая общественность ликовала, ведь увенчались успехом неутомимые усилия адвоката, правозащитников, общественных и политических деятелей, деятелей культуры и науки, выступавших в защиту краеведа. Отошло на второй план то обстоятельство, что дело – пусть и разваливающееся на глазах – все еще продолжается, что суд идет, что подсудимому все еще грозит наказание.

"Условные" приговоры – это "оправдание" на современный российский манер, они описаны пословицей "И волки сыты, и овцы целы"

Примерно в то же время экспертиза МВД не подтвердила выводов следствия по делу математика Дмитрия Богатова о том, что он якобы разместил несколько противозаконных постов в интернете со своего IP-адреса. Его (проведшего три с половиной месяца СИЗО, потом шесть с половиной месяцев под домашним арестом) тоже отпустили под подписку о невыезде. Бесспорно, это большая победа. Но только не окончательная, потому что дело по бездоказательному обвинению пока не прекращено.

Таких примеров, демонстрирующих, что мы не ждем от российских судов оправдательных и справедливых решений (поскольку совсем разуверились в возможности победить произвол), а потому радуемся "малой крови", можно привести еще множество. Всем, кто хотя бы немного интересуется этой темой, ситуация понятна: такие приговоры – это "оправдание" на современный российский манер, подобные ситуации хорошо описывает известная пословица "И волки сыты, и овцы целы".

Разумеется, то, что невиновные люди в конце концов получают свободу, замечательно. Вот только радоваться подобным победам едва ли следует. Вздохи облегчения или даже аплодисменты, разносящиеся в этих случаях в залах судебных заседаний, являются естественной реакцией родных, близких, сочувствующих невиновному, попавшему под пресс. Однако итогом всего этого становится воспроизведение порочной судебной практики. Мы уже не надеемся изменить работающую бесперебойно систему, ломающую жизни все новых и новых людей, а довольствуемся тем, что из ее цепких рук удалось вырвать хотя бы одну жертву.

В конце прошлого года на вечере в поддержку Юрия Дмитриева в Сахаровском центре, когда сам подсудимый еще оставался за решеткой, его дочь Екатерина Клодт призналась: "Смириться с этим невозможно. Я не могу привыкнуть. Для меня лично это невозможно", – имея в виду тот факт, что ее отец находится в тюрьме. Точно так же, на мой взгляд, нельзя смиряться и привыкать к неправосудным приговорам, даже если они условные. Суд не может быть наполовину праведным. Иначе у нас никогда не будет шанса исправить эту ситуацию.

Вера Васильева – независимый журналист, ведущая проекта Радио Свобода "Свобода и Мемориал"

Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции​