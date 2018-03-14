Украинским спортивным командам запретили выступать в России

Украинским спортивным командам запретили участие в соревнованиях на территории России. Соответствующий указ подписал министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

В пояснении, опубликованном в среду на официальном сайте украинского министерства спорта, подчеркивается, что в России "систематически пренебрегают международными законами в сфере спорта".

Жданов также призвал международные спортивные ассоциации не проводить в России никаких соревнований.

Накануне сборная Украины по биатлону отказалась от участия в российском этапе Кубка мира, который пройдет в Тюмени. Игорь Жданов тогда заявил, что украинские атлеты не могут выступить в "стране-агрессоре".

От участия в российском этапе Кубка мира ранее отказались сборные США, Чехии и Канады. Они выразили недоверие к антидопинговой системе в России.