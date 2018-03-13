Сборная Украины по биатлону бойкотирует Кубок мира в России

Сборная Украины по биатлону отказалась от участия в российском этапе Кубка мира, который пройдет в Тюмени. Об этом написал министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов на своей странице в Фейсбуке.

По словам Жданова, подобное вмешательство государства в вопросы спорта является исключением из правил. Министр считает, что биатлонисты не могут выступить в "стране-агрессоре, которая систематически пренебрегает международным законодательством", а также не соблюдает антидопинговые правила в спорте.

От участия в российском этапе Кубка мира ранее отказались сборные США, Чехии и Канады. Они выразили недоверие к антидопинговой системе в России.