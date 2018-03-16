Ядовитые времена. Галина Сидорова – о смыслах и бессмыслице

Прочитала о прощальной предвыборной гастроли Владимира Путина в Крым, о нереализованных планах его пиарщиков устроить шефу голосование на аннексированном полуострове. Задумалась: а ведь и вправду круто было бы, в день выборов российский президент голосует вроде как за границей! По открепительному талону. За себя, естественно – за кого же еще! А голос не посчитали, так как коварные русские хакеры отвлеклись (к примеру, по пиву вышли) и хакнули не то и не того. Хотели Порошенко досадить, а случайно "отделили" Крым – обратно в Украину. А наши-то не знали, все в этот день выборами были заняты, считали голоса. Одного как раз и не хватило, чтобы второй тур не допустить. Начали списки проверять – искать предателя-бюджетника, который выборы прогулял. На президента-то никто не подумал.

18 марта близко-близко, и не такое пригрезится. Все участники кремлевского балета "Выборы Путина 5.0" исполнили свои партии с большей или меньшей грацией. Но от этого балет не перестал быть кремлевским, а развязка – предопределенной. И тем не менее в России с каждым днем, как говаривала кэрролловская Алиса, все страньше и страньше, все чудесатее и чудесатее.

Вести с полей, которые почтил своим присутствием президент, вроде успокоительные: будущая еда, как Путину продемонстрировали на Кубани, или колосится, или нагуливает жирок. Некоторые врачи и отдельные научные работники тоже "жирок" обнаружили в виде прибавки к зарплате, правда, неясно, на месяц это или навсегда. Идиллическая картинка, правда, не вырисовывается, так как сажают в России сегодня не только активно колосящуюся в последние годы пшеницу, но и молодых людей, которые могут подпортить праздник его главному виновнику. Вот их-то как раз на месяц. Пока.

И все-таки самые "страньшие" вести приходят из-за границ озабоченной выборами родины, ядовитый след из которой снова потянулся далеко-далеко. В конце следа – очередные пострадавшие из числа соотечественников и случайно оказавшихся рядом местных жителей. Когда в день рождения Путина убили Анну Политковскую, сам именинник, помнится, задался гаденьким вопросом: а смысл? Ведь убийство оппозиционной журналистки нанесло России и Кремлю больший ущерб, чем ее публикации. Когда напротив Кремля убили Бориса Немцова, некоторые "эксперты" задавали тот же паршивенький вопрос: какой смысл убивать "не имеющего политических шансов" оппозиционера – делать из него сакральную жертву? Когда в Лондоне в канун российских президентских выборов отравили отставного шпиона Сергея Скрипаля, снова тот же вопрос: в чем смысл?

Созданная Путиным система, отравленная изнутри, исправно воспроизводит собственную бессмыслицу

У меня много встречных вопросов. Чем вообще занимается Кремль в последние годы? В чем смысл мультяшных игрищ с ядерным оружием? В чем смысл реальных войн, которые Россия ведет на востоке Украины и в Сирии? Ради чего гибнут тысячи людей, военных и гражданских? В чем смысл этого постоянно нагнетаемого напряжения вокруг России, все ощутимее сказывающегося на и без того невеликих экономике и благосостоянии граждан?

Путин в очередном блокбастере Соловьева сетует на 90-е – вот не дают они ему покоя, хотя именно то время и вынесло его на гребень политической волны: "Некомпетентность, непонимание того, что будет происходить после нашей односторонней сдачи позиций". Вот на это у меня как раз есть что ответить: именно в конце 80-х – начале 90-х Россия последовательно создавала вокруг себя дружеское окружение, в котором получила возможность спокойно справиться с накопившимися проблемами, окрепнуть и развиваться.

Нынешние гуру дипломатии под чутким путинским оком будто специально углубляют по периметру России ров непонимания и презрения. Не то для того, чтобы к нам ни один друг извне не сунулся, не прилетел, не приплыл, не доехал, не то чтобы мы сами не разбежались из становящейся все более токсичной страны. И все это на грани фола. Балансируя на острой грани между миром и войной. Все ради того, чтобы укрепить путинский трон, направив отрицательную энергию внушаемых соотечественников на мифических внешних врагов. По данным Левада-центра, 67 процентов населения не беспокоит перспектива жить в изоляции от мира, в осажденной крепости. Вряд ли эти люди задумываются о бессмысленности самого понятия "крепость" в ядерные времена.

Отравление Сергея и Юлии Скрипалей – и в этом у меня нет сомнения – провокация со стороны той части путинского окружения, для которой "ядовитое безумие" исполнено глубокого смысла: закрыть Россию от внешнего мира, как бы бессмысленно в XXI веке это ни звучало. Даже ценой того, что кому-то придется лишиться нажитых на галерах капиталов – в конце концов, не все их успели и смогли нажить на манящих далеких островах. Пусть везут обратно и поделятся с теми, кто не смог или не успел. Тоже вполне себе предвыборный ход. К тому же и англичане, судя по всему, пока не готовы по-настоящему наказать обидчиков – слишком глубоко внедрилась российская олигархия в британские закрома.

Созданная Путиным система, отравленная изнутри, исправно воспроизводит собственную бессмыслицу и воспитывает своих будущих палачей. В ядовитые времена живем.

Галина Сидорова – московский журналист

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