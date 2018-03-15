СМИ: в Сирии погиб российский военный Владимир Пономарев

В Сирии погиб 22-летний россиянин Владимир Пономарев. О его похоронах, которые накануне прошли в городе Соль-Илецк, сообщило оренбургское издание Orenday. По данным независимой расследовательской группы CIT, Пономарев был кадровым военнослужащим, которого направили в командировку в Сирию.

Местные СМИ пишут, что на церемонии прощания с Пономаревым присутствовали высокопоставленные чиновники из областной администрации. При этом российское Министерство обороны пока никак не прокомментировало случившееся.

По информации Orenday, о смерти Владимира Пономарева стало известно 7 марта. Тогда же CIT сообщила, что в Сирии погиб российский контрактник Александр Солопов, которому также было 22 года. Авторы расследования полагают, что оба военнослужащих могли погибнуть в Восточной Гуте.

Число россиян, гибель которых в Сирии признало Министерство обороны, превысило 80 человек. Последним официально подтвержденным случаем стала катастрофа военно-транспортного самолета Ан-26 6 марта. Тогда погибли 39 человек – в основном офицеры российской армии, а также генерал-майор Владимир Еремеев.