США подвергли критике визит Путина в аннексированный Крым

Соединённые Штаты осудили визит президента России Владимира Путина в аннексированный Крым. В заявлении представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт отмечается, что Вашингтон считает полуостров частью Украины.

Госдепартамент США подчеркнул: на своем предвыборном митинге в Крыму Путин вновь повторил претензии России на украинскую территорию, и это нарушает международные нормы. Москва не уважает территориальную целостность суверенных государств, отмечается в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Президент России Владимир Путин прибыл в аннексированный Крым 14 марта в рамках "рабочей поездки". Президент посетил строительство Керченского моста, новый аэровокзальный комплекс аэропорта "Симферополь". Также Путин принял участие в митинге-концерте в Севастополе. Президент Украины Петр Порошенко назвал поездку Путина на полуостров "опасной провокацией".

Выборы президента России пройдут 18 марта – в годовщину аннексии Крыма. Верховная Рада призывает ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО и иностранные правительства не признавать легитимность голосования на территории полуострова.