Национал-школота. Фильм о юном русском националисте

Эпизод документального сериала Радио Свобода Выбирая Россию – в проекте "Признаки жизни"
Среди тех, кто выходил в последние месяцы на улицы российских городов – люди самых разных политических взглядов. Это – история юного русского националиста. Фильм Александра Расторгуева.
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