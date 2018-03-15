Национал-школота. Фильм о юном русском националисте

Эпизод документального сериала Радио Свобода Выбирая Россию – в проекте "Признаки жизни"

Среди тех, кто выходил в последние месяцы на улицы российских городов – люди самых разных политических взглядов. Это – история юного русского националиста. Фильм Александра Расторгуева.

Плейлист сериала в Youtube

"Признаки жизни" в Youtube

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