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Признаки жизни

Национал-школота. Фильм о юном русском националисте

Национал-школота
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Национал-школота

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Национал-школота

Эпизод документального сериала Радио Свобода Выбирая Россию – в проекте "Признаки жизни"

Среди тех, кто выходил в последние месяцы на улицы российских городов – люди самых разных политических взглядов. Это – история юного русского националиста. Фильм Александра Расторгуева.

Плейлист сериала в Youtube

"Признаки жизни" в Youtube

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