Компетенция Памфиловой и "методичка" для "троллей"

"Встреча штаба забастовки избирателей" с Эллой Памфиловой началась без участия Навального и Памфиловой – ЦИК представляли чиновники, а ФБК юристы, в том числе Иван Жданов и Любовь Соболь.

Через какое-то время к встрече присоединилась Памфилова.

"Я не жалею тратить много сил и энергии на общение с молодыми людьми", – сказала она, похвалив сторонников Навального за гражданскую позицию и заявив, что не хочет, чтобы молодые люди уезжали из России. "Они уезжают потому, что Навального не допускают на выборы", – ответила Любовь Соболь.

Памфилова пообещала помочь в работе наблюдателей от Навального в Чечне, а также заявила, что людей нельзя принуждать идти на выборы: "Просто посылайте всех куда подальше".

Чаще всего в ходе общения глава ЦИК, однако, говорила, что решить какие-то проблемы, о которых говорили представители ФБК, у нее нет компетенции.

Например, у нее нет компетенции сделать так, чтобы правоохранительные органы не вмешивались в интернет-трансляцию, которую сторонники Навального намерены вести 18 марта.

– Я не хочу, чтобы нашу страну дербанили дяди со стороны, как наших соседей. Я хочу, чтобы эти выборы прошли так, чтобы страна укрепилась.

– При чем тут соседи? Вот если бы выборы были конкурентными, это были бы выборы, – ответили представители Навального.

Мнения в Сети по поводу встречи разошлись.

Между тем, в Сети начали появляться грозные предупреждения о том, что сторонники Навального якобы готовят провокации в день выборов. Речь идет, например, о "подготовке ДДос-атаки на сайт ЦИК" или о фейковом вбросе бюллетеней, в качестве "доказательств" приводится якобы "взломанная переписка" менеджера штаба Ксении Собчак Тимура Валеева или анонимные "свидетельства".

Телеграм-канал "Исповедь кремлебота" (мы писали о нем здесь) публикует "Техзадание для фабрики троллей" на 18 марта. Если верить анонимному "кремлеботу", "тролли" в день выборов заряжены отнюдь не на то, чтобы славить Путина, – нет, их усилия будут направлены против "очернителей выборов":

Наблюдатели от оппозиции являются провокаторами, которые изначально настроены враждебно, специально провоцируют на скандалы, устраивают саботаж на участках <...> Все фабрикации финансируются и курируются Западом через НКО и российскую оппозицию.

Доказать "тролли", как утверждается, должны тезис о том, что "сам механизм выборов полностью честный и прозрачный, контролируется ежесекундно".