В штабе Навального в Кемерове полиция изымает компьютеры

В Кемеровском штабе оппозиционера Алексея Навального сотрудники полиции изымают компьютерную технику. Об этом сайту "Сибирь.Реалии" сообщила региональный координатор Ксения Пахомова.

По её словам, сотрудники МВД заблокировали офис, туда не могут попасть адвокат и другие волонтеры. Свои действия полицейские объяснили расследованием уголовного дела, якобы возбужденного в отношении сотрудников регионального офиса политика. Сама она не находилась в штабе в момент прихода полицейских и сейчас не может связаться со своими коллегами, находящимися внутри. Пахомова опасается, что сотрудники полиции также могут изъять направления для наблюдателей для работы на участках. ​

В пресс-службе кемеровской полиции изданию не смогли пояснить, о расследовании какого уголовного дела ведется речь и попросили повторно обратиться за комментариями через несколько часов. По информации "Сибирь.Реалии", ранее региональное МВД возбудило дело по статье "нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата".

Накануне Пахомову задержали в аэропорту Шемеретьево, откуда она направлялась на встречу делегации штаба забастовки избирателей с главой Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой. Полицейские искали у нее печатную продукцию. За день до этого из кемеровского штаба изъяли более полутора тысяч направлений для наблюдателей.



Навальный призывает бойкотировать выборы главы государства в марте 2018 года, поскольку считает их нечестными. Забастовку избирателей оппозиционер объявил после того, как ему самому запретили избираться. Своих сторонников он призывает принять участие в наблюдении за президентскими выборами.​