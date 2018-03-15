Житель Казани подал иск к МВД из-за гибели брата в полиции

Житель Казани Сергей Дроздов подал к Министерству внутренних дел России (МВД) иск на 2 миллиона рублей за страдания, перенесенные во время просмотра видео с пытками его брата в полиции. Об этом в четверг сообщила правозащитная организация "Зона права".

Речь идет о задержании и смерти замдиректора Казанского техникума железнодорожного транспорта Павла Дроздова в феврале 2012 года. По версии следствия, полицейские избивали задержанного, а потом связали в позе "ласточка", после чего тот умер. Действия сотрудников МВД зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Следственный комитет четыре раза отказывался возбуждать дело и согласился только после того, как было опубликовано видео пыток. За 5 лет дело пытались трижды прекратить, а все материалы передали в суд после того, как летом прошлого года ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу брата погибшего.

Все четверо полицейских, арестованных по делу о гибели Павла Дроздова, получили условные сроки.