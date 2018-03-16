В МИД России заявили о подготовке новых санкций против США

Россия готовит ответные санкции против Соединенных Штатов. Как заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков, Москва дополнит свой черный список новой "группой американских деятелей". Дипломат утверждает, что ответные санкции – не выбор России, к этому ее якобы вынуждает политика Вашингтона.

Накануне (15 марта) США ввели санкции против 14 россиян, которых подозревают во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Это работники "Агентства интернет-исследований" – так называемой "фабрики троллей" – и два сотрудника российской разведки.

СМИ утверждают, что к "фабрике троллей" имеет отношение российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого считают другом российского президента Владимира Путина. Российские власти вмешательство в выборы в иностранных государствах отрицают.

В США проходит расследование вмешательства России в президентские выборы в США. В 2016 году спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа". Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Дональда Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции кандидата от демократов Хиллари Клинтон.