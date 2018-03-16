Борис Джонсон: приказ использовать химоружие в Британии отдал Путин

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ использовать нервно-паралитическое вещество на территории Соединённого Королевства, вероятно, отдал лично президент России Владимир Путин.

"Мы ничего не имеем против России. Произошедшее не должно привести к русофобии. Это раздор с Путиным и Кремлём, и мы думаем, что, чрезвычайно вероятно, это был его приказ – использовать нервно-паралитическое вещество не территории Великобритании, европейского государства, впервые со времён Второй мировой войны", заявил Джонсон.

В Кремле обвинения в адрес Путина назвали "непростительным нарушением дипломатических приличий". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз отверг причастность России к инциденту.

4 марта в британском городе Солсбери был госпитализирован бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Следователи полагают, что его отравили произведённым в России нервно-паралитическим веществом "Новичок". Соединённое Королевство возлагает на Москву ответсвенность за нападение.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов. Эту меру поддержали в администрации президента США. Белый дом отметил, что Россия постоянно нарушает международные нормы. О разработке подобных санкций также объявил презиеднт Франции.

В связи с делом Скрипаля министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пообещал ввести санкции против приближенных Владимира Путина. Речь идет о коррупционерах, обязанных своим положением Путину и разбогатевшим благодаря связям с ним. ​

Россия настаивает, что Великобритания должна представить материалы по делу об отравлении. В частности, Москва полагает, что нервно-паралитическое вещество могло быть создано на территории Соединённого Королевства.