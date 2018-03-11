Следы отравляющего вещества обнаружены в местах, где был Скрипаль

Следы нервно-паралитического газа, использованного для отравления бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, обнаружены в пабе и ресторане, который они посетили, прежде чем проявились симптомы отравления. Об этом сообщила главный главный врач Великобритании. Салли Дэвис сказала 11 марта, что до 500 человек, которые обедали в ресторане Zizzi или посещали паб Mill в городе Солсбери, рекомендовано выстирать свою одежду и имущество в качестве меры предосторожности.

Расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается седьмой день. Представители властей сообщают, что они остаются в "критическом, но стабильном состоянии" в больнице Солсбери. Полицейский, который также отравился, по-прежнему болен, но может поддерживать беседу с членами своей семьи. По словам представителей властей, риск заражения для населения остается низким.

Ранее британские СМИ сообщали, что официальные лица беседуют с американскими и европейскими союзниками о скоординированных ответных мерах, которые могут быть исполнены, если будет установлено, что Москва стоит за отравлением.