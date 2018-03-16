СК возбудил дело об отравлении дочери Скрипаля и убийстве Николая Глушкова

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отравлении дочери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Юлии в британском городе Солсбери, а также убийстве в Лондоне Николая Глушкова – бывшего делового партнёра бизнесмена Бориса Березовского.

Отравление Юлии Скрипаль квалифицировано как покушение на убийство, совершенное общеопасным способом. Следственный комитет предложил британским правоохранительным органам сотрудничество в расследовании обоих преступлений.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия поступили в госпиталь с отравлением 4 марта – почти две недели назад. Следователи полагают, что их отравили произведенным в России нервно-паралитическим веществом "Новичок". Соединенное Королевство возлагает на Москву ответственность за нападение.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон 16 марта заявил, что приказ использовать нервно-паралитическое вещество на территории Соединенного Королевства, вероятно, отдал президент России Владимир Путин. В Кремле обвинения в адрес Путина отрицают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвали заявление Джонсона "непростительным нарушением дипломатических приличий".

Ранее на этой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов. Эту меру поддержали в администрации президента США. Белый дом отметил, что Россия постоянно нарушает международные нормы. О разработке подобных санкций также объявил президент Франции.

Бизнесмен Николай Глушков был близким деловым партнёром российского предпринимателя Бориса Березовского. Тело Глушкова нашли поздно вечером 12 марта. На его шее были видны следы удушения, однако полной уверенности в насильственной смерти нет. Дело передано на рассмотрение контртеррористическому отделу Скотленд-Ярда, который квалифицирует его как "смерть при невыясненных обстоятельствах". Никакой связи смерти Николая Глушкова с покушением на убийство Сергея Скрипаля и его дочери пока не обнаружено.