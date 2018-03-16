В Лондоне начато расследование убийства Глушкова – друга Березовского

Лондонская полиция возбудила уголовное дело об убийстве российского предпринимателя Николая Глушкова 12 марта. Экспертиза показала, что 68-летний Глушков, бывший близкий деловой партнёр Бориса Березовского, был задушен. Семья Глушкова извещена о решении полиции, которая оказывает родственникам моральную поддержку, говорится на сайте полиции Лондона.

Первоначально, смерть Глушкова квалифицировалась как "необъяснимая". Специальная посмертная экспертиза началась 15 марта, отчёт паталогоанатомов был готов 16 марта. В нём содержится заключение, что смерть наступила в результате "сдавливания шеи".

В заявлении полиции говорится, что к настоящему моменту нет никаких оснований подозревать наличие связи между попыткой убийства в Солсбери (Сергея Скрипаля и его дочери 4 марта), как нет оснований подозревать, что господин Глушков был отравлен.

В связи с убийством Глушкова полиция заявляет, что данное преступление не влечёт за собой угрозы для других людей. Ранее, при расследовании отравления в Солсбери, полиция и власти предупреждали горожан о возможной угрозе, связанной с воздействием химического вещества.

Ранее сегодня сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отравлении дочери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Юлии в британском городе Солсбери, а также убийстве в Лондоне Николая Глушкова – бывшего делового партнера бизнесмена Бориса Березовского.