В США уволен бывший замдиректора ФБР, которого критиковал Трамп

Генеральный прокурор США Джефф Сешнз уволил заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба, которого ранее критиковал президент Дональд Трамп, обвиняя в предвзятости, в том числе при расследовании дела о вмешательстве России в выборы президента США.

Маккейб уволен за два дня до срока его выхода в отставку по собственному желанию. Это значит, что теперь под вопросом выплата ему пенсии и других гарантированных платежей. Причиной увольнения Маккейба, как говорится в заявлении генпрокурора, стало то, что он рассказывал журналистам о ходе расследования, не имея на то разрешения, и что он "во многих случаях, даже под присягой, не был откровенен". Увольнение стало результатом внутреннего расследования.

Маккейб подвергался критике за расследование использования бывшим государственным секретарем США Хиллари Клинтон частного сервера электронной почты - его обвиняют в тайной поддержке Клинтон. Трамп также обвинил его в предвзятости, потому что жена Маккейба получила от организации, близкой к Клинтон, взнос на свою избирательную кампанию во время неудачной борьбы за место в Сенате США.

В своем твиттере Трамп приветствовал увольнение бывшего заместителя директора ФБР.

Сам Маккейб считает свое увольнение политическим. Он назвал его частью кампании по "очернению ФБР и сотрудников спецслужб". Он связывает его с готовностью подтвердить заявления бывшего директора ФБР Джеймса Коми о давлении, которое якобы оказывал на него Трамп с целью прекратить расследование предполагаемых связей членов его команды с Россией.