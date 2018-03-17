Британия "ждала" от России ответных мер в связи с делом Скрипаля

Великобритания "ждала" от России шагов в ответ на высылку из Британии 23-х российских дипломатов и считает, что эти шаги никак не меняют сути дела об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, ответственность за которое Лондон по-прежнему возлагает на российские власти.

Об этом говорится в заявлении МИД Великобритании. В начале следующей недели британский совет национальной безопасности соберется на новое заседание в связи с делом Скрипаля.

Ранее британский посол в Москве был вызван в МИД России, где ему было объявлено, что 23 британских дипломата должны покинуть Россию в течение недели. Кроме того, будет закрыто представительство Британского совета в России и генеральное консульство в Петербурге.

Бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в городе Солсбери 4 марта. Британские власти обвиняют Россию в организации отравления нервно-паралитическим веществом. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сказал, что есть все основания полагать, что приказ об этом отдал лично Владимир Путин. Скрипаль и его дочь – в тяжелом состоянии в реанимации. По делу уже опрошены сотни свидетелей, следователи пытаются выяснить, как отравляющее вещество попало в Солсбери.

Москва категорически отрицает причастность к отравлению.