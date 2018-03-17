Активист Алексей Шестакович, переживший пытки, уехал из Крыма

Левый активист из Севастополя Алексей Шестакович, который рассказал о пытках во время задержания 1 марта, выехал из аннексированного Россией Крыма на Украину, в город Херсон.

Несколько днями ранее он написал в фейсбуке, что подал в МВД заявление о пытках. 1 марта "правоохранители" провели у Шестаковича обыск, который длился четыре часа.



По его словам, во время обыска сотрудник спецподразделения ФСБ "Альфа" бил его в нос. Когда у него нашли черно-красный, анархистский платок, активист получил удар в грудь. После обыска Шестаковичу надели на голову пакет и в таком виде, заломав руки, вывели из дома. В автобусе уже повалили на пол, зажали пакет, воздух кончился, активист стал задыхаться. Шестаковичу, по его словам, поднимали сзади руки за наручники и требовали кричать "Я животное!". Когда он кричал, его отпускали. Активист рассказал, что его били по голове и ходили по нему, когда он лежал на полу микроавтобуса. В отделе полиции на него составили протокол задержания, куда внесли его заявления о пытках.