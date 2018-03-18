Израильские военные уничтожили туннель в секторе Газа

Израильские вооруженные силы уничтожили туннель в секторе Газа, вырытый боевиками ХАМАС, для совершения трансграничных нападений. Об этом заявили израильские военные. По их данным, туннель был вырыт во время войны в Газе в 2014 году, и ХАМАС попытался вернуть его в строй. Он был вырыт внутри анклава, управляемого ХАМАС, в нескольких сотнях метров от пограничного забора с Израилем.

Израильские силы не пересекли границу, чтобы уничтожить туннель, но использовали новую технику, сообщил журналистам подполковник Джонатан Конрикус.

Израиль вышел из сектора Газа в 2005 году, но все еще сохраняет жесткий контроль над сухопутными и морскими границами с ним.