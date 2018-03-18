За границей открыто 400 участков для голосующих россиян

За границей работают около четырехсот избирательных участков, где граждане России могут проголосовать на выборах президента.

В частности, в Израиле в выборах могут принять участие 120 тысяч россиян. В российском посольстве заявили, что не могут прогнозировать явку. На прошлых выборах президента в Израиле проголосовали семь с половиной тысяч человек.

В Бишкеке у здания посольства России образовалась очередь из желающих принять участие в выборах. Всего для голосования российских граждан в Киргизии открыли шесть участков.

Очевидцы сообщают об очередях на зарубежных участках в Риге, Лондоне, Берлине, Милане и Праге.

Выборы президента России завершились в Северной Корее. Там проголосовали все 112 россиян, которые сейчас находятся в КНДР.

Ранее сообщалось, что российские граждане не могут проголосовать на Украине и в Грузии.