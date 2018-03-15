Ксения Собчак и Дмитрий Гудков объявили о создании новой партии

Кандидат в президенты России Ксения Собчак и бывший депутат Государственной думы Дмитрий Гудков создают новую политическую партию. Она будет создана на базе партии "Гражданская инициатива". Эту информацию журналу "Сноб" подтвердил Гудков.

Новая политическая сила условно называется "Партия перемен". Гудков утверждает, что партия займет "антипутинскую" позицию. Её члены будут добиваться ухода действующего президента России Владимира Путина, снятия санкций и прекращения военных конфликтов.

6 марта Дмитрий Гудков и Ксения Собчак договорились о совместном наблюдении на выборах президента России. По словам бывшего депутата, штаб Собчак предоставит его штабу 3500 мандатов наблюдателей и 3500 мандатов членов избиркома с правом совещательного голоса, что дает им больше полномочий.