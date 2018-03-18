"Волнуюсь, победит ли Путин": социальные сети по горячим следам выборов

День, которого так долго ждала неравнодушная русская общественность настал и даже уже закончился!

Впрочем, не будем лукавить - должен победить! После обработки примерно трети бюллетеней результат Путина был около 73%, Грудинина около 15%, Жириновского чуть меньше 7%. Их остальных участников никто не перепрыгнул планку в два процента.

Андрей Громов:

Кажется все таки 73, а я вот был уверен, что будет 72.. Все таки выборы вещь непредсказуемая

Ольга Туханина:

Референдум о доверии сами знаете кому состоялся, что тут скажешь.

Егор Холмогоров:

Общий результат выборов понятен и описывается одним словом: сверхлегитимность.

Это конечно не значит: делай что хочешь.

Результат был обеспечен ракетной речью, угрозой треснуть глобус если он будет без России, митингом в Севастополе и угрозами бритишей. Вот эти факты и обозначают коридор всенародной поддержки.

Татьяна Шабаева:

Когда смотрю на эти результаты, я вижу кандидата, который мог бы набрать, самое малое, 25% голосов. Он мог бы это сделать, для него, объективно, есть аудитория. Аудитория есть. Нет кандидата. Грудинин сделал всё, чтобы не стать таким кандидатом.

Впрочем, учитывая, сколько усилий было бы приложено, чтобы не допустить именно солидарного протеста, -- может, и не явилось бы шансов у такого кандидата.

Но это, что называется, стадия вторая. А мы, объективно, и первую не прошли.

Дарья Митина:

КПРФ-oвцы дoказывают мне, чтo 14% - этo <блестящий> успех. Мoл, выдвинулся бы Зюганoв - пoлучил бы 6%, был бы третьим пoсле Жирика. А я им гoвoрю: выдвинули бы Нoбелевскoгo лауреата Алферoва - пoлучили бы 30%. Хoть и не втoрoй тур, нo и не пoзoр гoлимый, как сейчас. Кивают гoлoвами, вoзражать не решаются.

Константин Крылов:

Интересно, а были ли у кандидатов искренние последователи и поклонники, верившие в их победу?

Ну хотя бы - повесился ли кто-нибудь из-за того, что Сурайкин не стал президентом?

Довольно много постов о том, как мило и хорошо было на самих участках.

Наталья Соколова:

Удивительная, на мой взгляд, сегодня была атмосфера на нашем участке, я такое не помню, чесслово.

В советские времена мы ходили быстренько сделать что-то обязательное, но с чувством некоторой тайной неловкости, как анализы в коробочке сдать - надо, конечно, дело житейское но потом хочется поскорее отвлечься и забыть.

В девяностые кто-то гневно не ходил, кто-то пламенно бежал, под невидимым знаменем, и чувствуя себя вершителем истории,, словом страстно голосовали, с огоньком, и на участках отчетливо попахивало порохом и озоном.

Потом я лет 15 не ходила. че там было - не знаю.

А сегодня - публика по бульвару неспешно прогуливается, солнышко улыбается, в фойе участка вот такенский прилавок с белёвским вксусностями, тетки эти с бюллетенями, которые обычно аж закаменевшие от государственности - сидят жмурятся, как рыжие кошки и только что не вяжут уютненько. Ленивая и совершено обывательская атмосфера.

И такое впечатление, что народ сейчас к вечеру накроет дома щедрую как бы праздничную скатерку, опрокинет, захрустнет и навернет - неторопливо и расслабенно.

Потому что все путем, все как надо, и все будет хорошо еще приличный кусок времени - это ли не тихий праздник

Ляпота и благорастворение воздусей!

Ирина Алкснис:

Вот! И у меня похожие впечатления.

Политологи и эксперты уже начали разбирать составляющие успеха и говорят, в общем, абсолютно верные слова - и про грамотные технологии мобилизации, и про подарок в виде наезда британцев и прочих американцев, сработавший на ту же мобилизацию, и про еще много чего.

Но в этих составляющих нет ничего, чтобы могло объяснить очень спокойную и расслабленную атмосферу на сегодняшнем голосовании.

За всю страну говорить не буду, скажу за свой участок.

Там не было ничего от "встанем плечом к плечу", "сплотимся, братья" и т.п.

Там было что-то вроде "вот проголосуем сейчас, а потом пойдем по бульвару прогуляемся или в парк съездим, а затем зайдем в магазин и купим что-нибудь вкусненькое, и пойдем домой, а там будем пить чай, посмотрим кино, узнаем про результаты, как наголосовали, и ляжем спать, завтра на работу - жизнь как жизнь, все у нас хорошо и будет хорошо".

Станислав Яковлев:

Избирательный участок 1611, Текстильщики, улица Саратовская.

Места у нас тут дремучие, прогресс доходит с опозданием, поэтому никакой модной электоральной электроники и дизайнерских чудес обнаружить не удалось, даже вместо кабинок - простые картонные стойки. Или все-таки фанерные?

В общем, обстановка класса эконом.

А вот люди золотые.

Не знаю, как правильно охарактеризовать эту атмосферу - уютная? Может быть, «домашняя» ещё.

Очень мило, добродушно, спокойно. «В гостях у любящей бабушки».

Избиратели тоже присутствуют, хоть и не слишком толпятся.

А что, - спрашиваю, народу-то много ли было сегодня.

«Ой, да что вы!», отвечают. «С утра сидим, разогнутся было некогда, может только с полчаса назад впервые удалось немного дух перевести».

Места у нас дремучие. Но симпатичные.

Хотя понравилось тоже не всем.

Вячеслав Данилов:

К большому разочарованию, гречки за 20 рублей не было, вкусных пирожков тоже, зато была килька в томате и бутерброды за 30 рублей с копченой колбасой. В общем, ничего не купил. Подарка мне тоже никакого не дали, зато мент ошмонал. И все это под дебильные песни о Москве. Короче, выборы мне эти ваши не понравились, больше не буду на них ходить.

Действительно, одним из главных сюжетов этой кампании была борьба за явку. Исход этого сюжета не так однозначен. С одной стороны, многие бодро отчитываются о высокой явке, с другой стороны, предлагается внимательнее посмотреть на цифры.

Евгений Минченко:

Предварительно высокая явка на выборах президента РФ. Составляющие успеха:

1. Чистка списков избирателей;

2. Корпоративная мобилизация;

3. Информационная кампания;

4. Присутствие среди кандидатов фигур с радикально прозападной риторикой и высоким антирейтингом, а также кампания бойкота выборов Алексея Навального, которые вместе создали столь необходимый для кампании образ врага;

5. Внешнеполитическая мобилизация на фоне конфликта с Западом;

6. Включение в ряде регионов муниципальной и региональной повестки через систему местных референдумов;

7. Возможность прикрепления к участкам по месту пребывания.

Павел Пряников:

Пора уже подводить предварительные итоги. Пока краткие, дождёмся всё же окончательных результатов, особенно - по городам-миллионникам.

- Явка (без городов-миллионников и вообще крупных городов) выше прогнозируемой и выше, чем на прошлых президентских выборах. Одна из причин - внешнеполитическая мобилизация после "случая со Скрипалём" (российское сплочение против сплочения западных элит).

- Бойкот выборов не сработал, так как изначально была ошибочна ставка вождя на молодёжь. Уже сколько раз писал - молодёжи в России мало, и с каждым годом будет всё меньше. Среднему россиянину уже около 40 лет, и он будет только стареть (к 2030 году будет - 45 лет). Для политиков сейчас самая важная категория - 35-50 лет.

(Кстати, не только для политиков, но и - для медиа и соцсетей, ритейла и вообще бизнеса и "третьего сектора")

Олег Пшеничный:

При таких-то потугах и конвульсиях явка 59%, мелькнувшая в сообщениях - это нехорошо. Это не всенародное единение, а очевидный саботаж.

Но ведь ничто не мешает под покровом ночи из лесных укрытий выскочить ещё 10 процентам открепившихся - и подкрепившихся - и плотными слежавшимися пачками бюллетеней нырнуть в электронное чрево коибов.

Борис Вишневский:

Ждем результаты. Если бы часть демократического электората не сидела бы дома - они точно были бы другими. Никакое наблюдение не может заменить высокой явки демократического избирателя. Только она могла показать, что нас много и с нами надо считаться Но было много тех, кто призывал к бойкоту и радостно ставил на аватарку презрительное "я не голосую". Что же, "неголосующие", получите и распишитесь за результат : завтра вам расскажут о подавляющем превосходстве Путина. И начнут ещё сильнее закружилась гайки. При этом помогли Путину вы, а закручивание гаек на себе ощутят все. И не говорите потом, что вы этого не ждали и не знали. Мы три месяца вас предупреждали, что так и будет. Вы не хотели слушать. Но жизнь продолжается. Может быть, этот урок кого-то научит. Спасибо огромное всем, кто нас поддержал и всем, кто работал в компании Явлинского. Вы большие молодцы и я горжусь вами всеми! И обязательно настанет миг победы. Для этого придётся работать ещё больше и лучше. Но иного не дано.

Кирилл Лятс:

Сторонники бойкота, в том числе и я, потерпели сокрушительное поражение. Явка 61% по ряду московских УИКов. И это не конец. Люди идут и идут. И совсем не те, которых можно было бы обвинить в ангажированности: обычные люди, по одному да семейными парами...

Можно много говорить про народ, но есть еще полтора часа для тех, у кого УИК рядом. Вряд ли ваш голос спасет ситуацию, но вы хотя бы попробуйте!

Станислав Шкель:

Бойкот, конечно, провалился. Но все эти восторги по поводу сногшибательной явки тоже весьма странные. Пока ЦИК РФ фиксирует явку на уровне 60 %. В 2012 она была 65%. То есть мощнейший административный прессинг, бутерброды с пирожками на участках и прочие карнавальные прелести, а в итоге минус 5. Чему восторгаться -то? То есть это не восторг по поводу собственно явки, которая для президентских выборов вполне обычная, а облегчение от того, что бойкот провалился.

Александр Рыклин:

Бойкот провалился? Вы дураки, что ли?! Мой личный результат - 100%! Я в позорном балагане не участвую!

Зоя Светова:

Смотрю "Дождь", слушаю Диму Орешкина, который топит против бойкота и говорит, что, если бы моя партия молчунов, партия бойкота слезла с дивана и пришла на выборы, то Ксения Собчак набрала бы в Москве не 5 %, а 8 %. У меня вопрос: при всем уважении к Ксении Собчак,а мне зачем эти проценты? Что мне с того? Для меня - это не выборы, это фейк, фарс и чушь. И это мой личный протест. Это выборы не Собчак, не Явлинского. Это выборы Путина. А мне надоело его выбирать. И в обратном вы меня не убедите. И даже мой любимый Орешкин не убедил. Когда будут настоящие выборы, как прошлые муниципальные, например. Я приду, и буду против бойкота. Обещаю! Демократическим процедурам нельзя разучиться.

И тут мы подходим к отдельной важной теме: результатам так называемых "либеральных" (варианты - демократических, независимых, оппозиционных, но все они оспариваются) кандидатов. Речь, конечно, о Ксении Собчак и Григории Явлинском.

Дмитрий Аграновский:

Главный итог выборов в том, что либералов в электоральном плане в России больше не существует. И с этим, товарищи, я вас, безусловно, всех поздравляю!

Евгений Ихлов:

Я не понимаю, чем недоволен Явлинский - ведь он сохранил свой результат сентября 2016 года. Притоплены коммунисты и жириновцы (но они не оппонировали Путину). А вот искусственный нагон явки, давший значительный гендерный перекос, очень помог Собчак. Формально она победила Явлинского. Однако этот результат нельзя будет конвертировать в значимый политический проект потому что он - плод деидеологизированной женской солидарности.

Собчак, впрочем, быстро перевела обсуждение с итоговых цифр на свою ссору с Навальным.

Расшифровку их разговора публикует "Медуза":

Ксения Собчак: Я пришла в эфир предложить Алексею Навальному после выборов договориться о сотрудничестве. Я приглашаю Алексея в нашу новую партию, которую мы создаем с Дмитрием Гудковым. Оппозиция разобщена, нам необходимо объединение, несмотря на различные взгляды.

Алексей Навальный: Ксения, ты сама — часть лживой фальсифицирующей схемы, которая не допустила меня на выборы. Все твои дела отвратительны. Ты телеграмму Путину отправила, когда с избирательного участка вышла? Я отказываюсь с тобой сотрудничать. У нас с тобой нет общего дела. На этих так называемых выборах ты показала себя чемпионом лицемерия. Ты приехала ко мне домой в два часа ночи и сказала: мне предлагают огромные деньги за выдвижение. Ты лжешь в каждом своем слове.<...>

Собчак: Мы должны делать то, что можем. Участие в выборах — компромисс. Я иду и делаю. Приходите присоединяться. Ты мог использовать меня как инструмент борьбы. Кто тебе мешал? Ты же знаешь, что ни я, ни ты не выиграли бы. Ты потерял эту возможность. Это же просто глупость.

Навальный: Мы с тобой не по одну сторону. Ты инструмент Путина.

Александр Сотник:

Тот случай, когда готов подписаться под словами Навального. Дела Собчак омерзительны и подлы.

Ольга Ирисова:

Собчак у Навального воспроизводит лингвистическую эстетику ‘лобного места’ Дома 2: психологические манипуляции, незапрашиваемые советы ‘эксперта во всем’, театральные вздохи и пр прекрасное

Сергей Медведев:

Если предельно коротко, есть политика, а есть ток-шоу. То, что делает Навальный -- это политика. Бойкот выборов -- это политика и точка сбора политического сообщества. А выборы, Путин, Собчак, Титов, вот эта вот клоунская "партия" -- это ток-шоу. И эти выборы стали точкой развода государства и граждан

Игорь Эйдман:

Помимо "выборов Путина" сегодня разыгрывается лицензия на лидерство в системной либеральной оппозиции. Претендентов два: Собчак и Явлинский. Если кто-то из них получит приличный результат, то, возможно, ему (ей) разрешат какое-то время изображать из себя лидера российских либералов.

Мне совершенно безразлично, кто получит и получит ли кто-нибудь такую лицензию. В любом случае, участие Собчак и Явлинского в борьбе за нее помогает Путину выдавать за выборы этот непристойный фарс. Еще одна причина не голосовать сегодня.

Кирилл Шулика:

Я топлю, чтобы Явлинский не взял 3%. Знаете почему? Потому что я не хочу со своих налогов содержать ее бессмысленную партию, снимающую ролики для панд.

Я хочу, чтобы провалилась Собчак. Потому что это пародия на оппозицию. Это буквально сюжет плохой комедии. К тому же она постоянно врет. Вот даже сейчас Навальному говорит, что закрыла свалку в Волоколамске.

Да... Пусть остается Навальный. Ничего плохо нет в таком желании. Более того, теперь и Собчак хочет к нему примазаться. Она к нему пришла просить объединиться.

Так вот, дети мои, дорогие и любимые, это и есть мурзилочность! Без всяких вариантов - те, кто сегодня хочет поженить Навального с Собчак, Явлинским, Касьяновым и прочими, они мурзилки. Есть сознательные, которые работают, есть заблуждающиеся. Но у власти два варианта борьбы с популярным Навальным (кто в Москве 27% набирал?) - либо сажать, но это опасно, неизвестно поведение сторонников, либо поженить его с жутко непопулярными и токсичными согласованными с Кремлем либеральными политиками.

И я очень рад, что Леша не ведется на вот эту старую демократическую шарманку "давайте все объединимся". Он здравый политик, таким образом.

Александр Винокуров:

Смотрю дебаты Навального и Собчак. Грустный итог избирательной компании.

Думаю, что Сергей Кириенко теперь точно получит оценку "пять". Ни Суркову, ни Володину такое не удалось.

Любопытное: Навальный упрекает Собчак за рекламу черной икры в Инстаграм, говорит, что кандидату в президенты так делать нельзя; Собчак говорит, что она просто так зарабатывает себе на жизнь в таунхаусе, и спрашивает Навального, а как он зарабатывает; Навальный говорит, что он все задекларировал, но на вопрос не отвечает.

Лев Симкин:

Яростный спор Собчак с Навальным (на Медузе) – не что иное, как борьба ликвидаторов и отзовистов, известная нам, ветеранам, из краткого курса истории нашей бывшей партии.

Глеб Черкасов:

Самые интересные и поучительные дебаты этой кампании случились уже после того как закрылись избирательные участки.

Что в полном объеме саму эту кампанию и описывает

Варвара Турова:

Еще порция наивных глупостей от обывателя. Никто не сделал так много, чтобы заставить меня поддерживать Навального, как Путин. (ну ок, не поддерживать, но по крайней мере склоняться, да). И никто не сделал так много, чтобы заставить меня искренне симпатизировать Ксении Собчак, как Навальный прямо сейчас на телеканале Дождь. Голимый, хамский, совковый каменный век, а не метод ведения дискуссии. Я бы сейчас написала, конечно,что никогда,никогда не видать ему моего голоса, но учитывая описанное в этом посте выше уже зарекаться не буду.

И еще. Я не ходила сегодня на выборы. НЕ для того, чтобы их бойкотировать, НЕ для того, чтобы понизить явку. Идея не ходить по этой причине кажется мне, ну, скажем мягко, наивной. Понятно, что призывы "не ходить" раздавались тут у нас, в уютном (московском) фейсбуке, в то время, как призывы "ходить" неслись из каждого утюга. ресурсы распространения информации несопоставимы. Я не ходила только и исключительно потому, что я не могу участвовать в этом фальшаке и обмане. Все понимаю, честно, слышу аргументы против этой позици, слышу упреки в идеализме, но - не могу.

Но если бы я пошла сегодня - я бы проголосовала за Ксению Собчак. Я вчера была уверена в том, что никогда этого не напишу. А сегодня для меня ситуация изменилась. Точка зрения поменялась. И я хочу просто это здесь зафиксировать. Я не могу участвовать в псевдовыборах. Но если Ксения решит продолжать политическую деятельность - я постараюсь относиться к этому внимательнее. И, возможно, поддержу ее.

Мария Баронова:

Боже! Слава Собчак и Аллах Акбар! Наконец-то нашелся тот человек, который сделал это. Сказал Навальному публично то, что многие из нас так давно хотели сказать Навальному:

Собчак в эфире первых нормальных дебатов о будущем России: «Алексей! Ты сильный и смелый человек! Единственное, что тебе мешает - это твоя злость и мелочность, давай ты просто справишься с этим и вместе мы сделаем много». (концовка не точная, но смысл был именно такой)

Навального, как талантливого, но капризного и гормонального подростка мужского пола крайне важно ставить на место НОРМАЛЬНЫМ людям. (И клизму сделать, ага).

Понятно, что когда брат сидит, на самом куча несправедливых условок, а государство преследует его активистов по всей стране, то и он, и его ближайшие сторонники начинают свято верить в правильность любых своих действий и просто теряют контроль надо собой. Это вообще-то биохимический процесс, возникающий в результате постоянного воздействия кортизола и других «гормонов стресса» на организм.

Всё это надо понимать, как его нынешним, так и бывшим сторонникам, уставшим от такого поведения невоспитанного мальчика-подростка, задирающего всех девочек и понижающего общие достижения всех нормальных людей либеральных взглядов.

Дмитрий Гудков:

Моя позиция здесь, однако, совпадает с позицией Ксении: оппозиции нужно объединяться. Несмотря на черную икру, на желание быть самым главным, на амбиции. Иначе мы делим шкуру неубитого медведя из «Единой России» – а он уже выгнал нас из собственного дома.

Александр Кынев:

Либеральное гетто во всей красе (3% на всех) , но ещё вокруг своей электоральной гири зовёт объединяться. Видимо, чтобы вместе с ними утонуть

Фёдор Езеев:

Я тут для себя внезапно сформулировал, что политик должен или использовать существующую политическую систему, или готовить её разрушение. Политически активный гражданин должен или голосовать или варить нитроглицерин в подвале.

Так что Навальный, например, он не политик. Революцию он явно не готовит и выборы систематически бойкотирует. Был политиком в 2013 году, а вот сейчас как-то постепенно перестал.

То есть нет ничего плохого в том, чтобы не ходить на выборы, потому что вы не интересуетесь политикой в целом. Это нормально, я вот модой не интересуюсь и на модные показы не хожу. Но говорить, что вы модельер и при этом из года в год призывать бойкотировать модные показы - это ээээ...

Алексей Табалов:

Вывод: одни из самых грязных, лживых и нечестных выборов!

Алексей Лебединский:

Одесское радио спросили, кто победил на выборах в России.

Впервые за 40 лет одесское радио ответило не шуткой, а минутой молчания.

Виктор Шендерович:

Главное же, по состоянию на ночь на 19 марта, – Россия остается в руках малоадекватной, воровской и уже вполне кровавой власти, в состоянии объявленной войны с цивилизованным миром.

Можно начинать народные гулянья.

Которые, как правило, и предшествуют национальным катастрофам.