Путин пообещал: «Россия обречена на успех». На что на самом деле обречена Россия? Кто выиграет от нового срока президента ? Как в следующие 6 лет Россия будет стареть вместе с Путиным? Над кем одержана, по выражению газеты Le Mond, "сокрушительная победа"? Обсуждают директор «Левада-центра» социолог Лев Гудков, экономист Владислав Иноземцев, политолог Дмитрий Орлов. Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы «Лицом к событию» - 19 марта в 19 часов.