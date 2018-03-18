Эксперты "Свободы". Ночь после выборов

Согласно преджварительным данным Центральной избирательной комиссии, Владимир Путин в большим отрывом лидирует в первом туре президентских выборов, набрав свыше 70 процентов голосов. Явка избирателей, по предварительным оценкам, превысила 60 процентов. Поздним вечером 18 марта в эфире специальных выпусков программы "Лицом к событию" итоги выборов президента обсудили политики, политические эксперты и общественные деятели.

Политолог, преподаватель Высшей школы экономики Николай Петров

Эти выборы, на первый взгляд, выглядят более чистыми в плане отчета, потому что уже в 2012 году пришлось использовать не столь грубые методы достижения желаемого результата, как в 2011-м. На этих выборах Путин соревнуется не с Грудининым, Жириновским или Собчак, а с Путиным 2012 и 2004 года. В нынешней ситуации продемонстрировать результат хуже, чем в 2012 году - для лидера, у которого популярность, согласно опросам общественного мнения, составлалс 84%, было бы неправильно.

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Вся "конфигурация" кандидатов – во многом результат прошлогодней деятельности Алексея Навального в прошлом году. Ксения Собчак появилась как некий ответный маневр Кремля, в этом смысле она играет достаточно важную роль в этих выборах. На мой взгляд, эта роль сводится к демонстрации критики власти, к тому, что можно "показать" свободу слова. Кроме того, важно продемонстрировать, что такая позиция находит поддержку у крайне небольшого числа избирателей. Ксения Анатольевна единственная из всех кандидатов боролась, скорее, за сужение электоральной базы, а не за ее расширение. Причем она делала это умышленно.

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Нас ждет трансформация политического режима и подготовка к переходу власти. Без этого Путин превратится в "хромую утку", а это ведет к дестабилизации политической системы. Но это будет переход власти не от президента Путина к другому президенту, а переход от Путина- президента к Путину в другой роли. Это непростой, но важный процесс, и его нужно начинать задолго до 2024 года.

Важно еще то, что в этот раз в России был самый продолжительный электоральный цикл, который продлился три года. До выборов в Думу, а потом после выборов в Думу, в канун президентских выборов, у правительства были связаны руки: был кризис, есть стагнация экономики, а правительство не могло делать никаких существенных, радикальных шаги, которые бы ударили по гражданам. И теперь этот вес должен быть моментально введен в действие: это и налоговая, и пенсионная реформы, а это вызовет существенный рост социальных протестов. И тогда придется закручивать гайки.

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Главная проблема Путина – недооценка тяжести тех последствий, которые мы уже начинаем наблюдать. Он просчитывает действия на 10 шагов вперед, но исходит из своего представления о мире, в котором общественное мнение манипулируемо и не играет важной роли. На Западе - иначе. ​

Политический аналитик Дмитрий Орешкин

В России живут 20-25 миллионов человек, которые в принципе склонны ориентироваться на европейскую систему ценностей. Им нужны и важны честные выборы, права человека, независимый суд. Если этих избирателей не пасти, они могут прийти в стойло Навального, что Кремлю не надо. Поэтому есть простое правило: если ты не можешь остановить процесс, его нужно возглавить. Значит, надо было найти человека, который не очень большую часть избирателей отберет себе и не слишком много заработает. Поэтому выдвижение Ксении Собчак - это очень удачная операция. Она не блестящая, потому что результат предсказуем, но удачная. Параллель можно провести с Ириной Хакамадой, которая участвовала в выборах в 2004 году, и с Михаилом Прохоровым.

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То, что Ксении Собчак дали много денег, ни для кого не секрет. Но ей дали их не в Кремле, как нам намекают, но без санкции Кремля (явной или неявной) крупный бизнес, который бы мог такие деньги дать, не пошевелился бы. Зачем им подставляться под карающую десницу? То, что выдвижение было согласовано с президентской администрацией и с самим президентом, для меня совершенно очевидно, так же, как и выдвижение Навального несколько лет назад на пост мэра Москвы".

"Лицом к событию" с Мумином Шакировым

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