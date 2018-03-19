Право тихо сидеть на стульчике. Как руководство РЖД давило на наблюдателей

По данным председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, выборная кампания-2018 отличается "наименьшим количеством нарушений и обращений о нарушении законодательства". Об отсутствии серьезных нарушений на выборах заявила и глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Движение в защиту прав избирателей "Голос" зафисиксировало 2926 сообщений о различных нарушениях избирательного законодательства.

Во время подготовки к президентским выборам в СМИ постоянно появлялась информация об административном давлении на избирателей. Так, студенты Новосибирского медицинского госуниверситета пожаловались на принуждение идти на выборы. В Тамбовской области работников бюджетной сферы заставляли агитировать за Владимира Путина на выборах президента России. Об этом говорилось в расследовании движения в защиту прав избирателей "Голос". Тюменские почтальоны жаловались, что их принуждают повышать явку.

Перед выборами оказывали давление на независимых наблюдателей. ЦИК не аккредитовал список наблюдателей от СМИ "Молния", движение "Открытая Россия", которое обучало наблюдателей, выгнали из московского офиса.

Давление на наблюдателей продолжалось и в день выборов. В Кемерове наблюдатели регионального штаба Алексея Навального, получившие направления от партии "Яблоко", не могли попасть на избирательные участки. Удаляли даже тех, кого накануне допустили. Об этом сообщила корреспонденту "Сибирь.Реалии" координатор регионального штаба Ксения Пахомова. Координатор штаба Навального в Новокузнецке Антон Волошин рассказал телеканалу "Дождь", что у одного из наблюдателей прокололили шины и разбили стекла машины, вынудив его покинуть помещение и выйти на улицу, оставив свой пост.

В Грозном члену комиссии с правом совещательного голоса от штаба Ксении Собчак Игорю Ефремову угрожали физической расправой за фиксацию нарушений. Об этом ОВД-Инфо рассказал Дмитрий Клепиков, наблюдающий за участком № 391.

А группа наблюдателей из Москвы, Петербурга и Казани, следящая за ходом голосования на выборах президента РФ в Дагестане, заявила о многочисленных вбросах и избиениях на избирательных участках.

Координатор штаба Навального в Тамбове Диана Рудакова вчера выложила на своей странице в Facebook запись телефонного разговора начальника Юго-Восточной региональной дирекции железнодорожных вокзалов Алексея Сухова с директором железнодорожного вокзала города Мичуринск Тамбовской области Михаилом Новоселецким. Сухову не понравилось, что его подчиненный Новоселецкий находился на избирательном участке 243 в качестве члена УИК с правом совещательного голоса.

Может, потому что он единоросс?

Вот частичная расшифровки этой беседы:

– Почему у Захарова (заместитель начальника Юго-Восточной железной дороги) вопросы к Новоселецкому?

– Ну, может, потому что он единоросс?

– А ты кто?

– Я наблюдатель.

– Если дело дошло до мэра, а мне Захаров сказал, что дело дошло до мэра... Ты чего добиваешься?

– Ничего. Люди приходят, голосуют. Серьезных эксцессов нет.

– Тебе чего нормально не живется? Если мне звонит Захаров и говорит, что ему звонит мэр. У тебя никаких эмоций нет. Тебе пох.. на все?

​– У него какие-то профессиональные ко мне есть претензии? У меня сегодня выходной.

Чуть позже Алексей Сухов снова позвонил наблюдателю:

– Выяснилось, что там представляешь партию “Яблоко” оказывается.

– Да, от Явлинского.

– И какого хрена ты там должен рисоваться везде где-то?

– То есть?

– Ну то есть...Ты должен быть в другом городе, но не в Мичуринске, там, где проходят выборы.

– Какая разница?

– Нахрена ты это делаешь вообще. Чтобы мы выслушивали, б...дь, от мэра чего-то, потом от Захарова? Мне это нахрена надо?

Ну кто ты такой, чтобы тебе мэр звонил?

​– Пусть они мне сами позвонят и выскажут.

– Слышь, кто ты такой, чтобы тебе, б...дь, звонить? Ну кто ты такой, чтобы тебе мэр звонил?

– Я выполняю свой гражданский долг.

– Ты исполняешь его не там, где ты его должен исполнять. Ты исключительно просто не прав, ты не прав во всем.Ты рубишь все на корню. Поверь мне: не будешь ты, б..дь, со мной, ты будешь против меня.

– Это угроза?

– При чем тут угрозы? Если ты не в команде, значит, ты не в команде.

– В чьей команде?

– Если ты не со мной, значит, ты против меня.

– А, буду иметь в виду.

– Я не должен выслушивать по поводу тебя звонки от мэра и от Захарова.

– Да и не выслушивайте. Я бы трубку положил.

– Вот ты знаешь что, я трубку положу и не буду с тобой работать. И сделаю так, чтобы ты, б...дь, не работал. Если ты не хочешь со мной работать, не работай. Не работай, Миш, уйди по-хорошему, не зли меня.

​– На участке был инцидент, – рассказал Новоселецкий в интервью Радио Свобода. – Наблюдателей посадили на место, где не видно избирательную урну. В холодном углу нам выделили стулья. Там даже куртку снять было невозможно. Я пересел в другое место, к сотруднику полиции ближе и к избирательным урнам. После этого объявилась какая-то женщина. Она начала на меня жаловаться, мол, я подглядываю, как люди опускают бюллетень в урну. Я в свою очередь составил жалобу, что мне не дают возможность выполнять мои обязанности. У меня ее отказались принимать и накатали жалобу.

– Другие наблюдатели как это восприняли?

– Их это не волновало, они к своим обязанностям относились без энтузиазма. После этой ситуации мне позвонил начальник. Он говорил, что на меня жалуются, что я кому-то мешаю. Путина, наверное, мешаю выбирать.

– Он знал до разговора, что вы наблюдаете на президентских выборах?

– Зачем ему знать? У меня рабочая пятидневка, воскресенье выходной и я не обязан работодателю сообщать, чем я занимаюсь в свободное время. От какой партии я буду членом УИК я тоже ему рассказывать не должен.

– Он от вас хотел чего-то конкретного?

– Сухов требовал, чтобы я немедленно покинул участок. Мэра он испугался, видимо. Мэр приезжал на участок, спрашивал у наблюдателей, как дела. Претензий не высказывал мне.

Сухов требовал, чтобы я немедленно покинул участок

​– Почему вы не ушли?

– Я выполнял свой гражданский долг. Я первый раз стал членом УИК. Для того, чтобы меня потом совесть не мучала перед детьми. Меня не устраивает обстановка в стране. Увеличивается количество бедных. А по телевизору говорят совсем другое. За последний год сократили больше пятидесяти процентов штата нашей организации. Из-за оптимизации системы РЖД. Все кругом оптимизируют: медицину, школы, заводы. У меня нормальная зарплата, но за людей обидно.

– Вы голосовали на последних выборах президента?

– Нет, и на прошлых президентских выборах не голосовал. Я не вижу реальных кандидатов, которые что-то могут поменять. Навальный – единственный человек, который не боится говорить правду, но его к выборам не допустили.

– Руководство до выборов убеждало вас повышать явку?

Из дирекции сказали, что я должен обзванивать сотрудников и требовать, чтобы они быстро шли голосовать

– Всем начальникам нашей организации дали бумагу, что мы должны мотивировать сотрудников приходить на выборы президента. Я сказал подчиненным, чтобы отписывались мне, когда проголосуют. Но я никого не заставлял на участки приходить. Я уверен, что выборы – личное дело каждого. Вчера, когда я был на участке, из дирекции позвонили и сказали, что я должен обзванивать сотрудников и требовать, чтобы они быстро шли голосовать. А потом перед дирекцией должны были пофамильно отчитываться. Дирекция переживала, мол, Тамбов отстает по явке от общего количества и надо повышать ее до 80 процентов. Никому я, само собой, звонить не стал, я против принуждения

– Как вы будете реагировать на угрозы?

– Ничего хорошего от встречи с начальником не жду. Уверен, он будет критиковать и давить. Я увольняться не стану, потому что ко мне никаких профессиональных претензий быть не может. А мой политический выбор и общественная деятельность никого не касаются.

Еще одному сотруднику РЖД, который был наблюдателем на участке 288 Мичуринска угрожали проблемами, если не начнет “более лояльно относиться к наблюдению”. Наблюдатель согласился дать интервью Радио свобода на анонимных условиях, так как боится увольнения.

– Я пошел наблюдателем от кандидата в президента Павла Грудинина. Там кроме меня было два наблюдателя от Общественной палаты и два от Путина. Они, на мой взгляд, тем, что было на участке, совсем не интересовались.

– Почему решили стать наблюдателем?

Заметил, что привозят людей в массовом порядке. Я уверен, что это были “карусели”

​– Интересно было посмотреть, как это происходит. Еще я хотел пресекать нарушения, чтобы выборы были честными.

– Вам удалось это сделать?

– Ну как сказать… Я пытался. Заметил, что привозят людей в массовом порядке. Я уверен, что это были “карусели”.

– Что вы предприняли?

– Я перемещался по избирательному участку и просил сравнить паспорт и личность голосующего. Хотел фотографировать и снимать видео. Но мне сообщили, что это незаконно, а мое право тихо сидеть на стульчике. Затем мне позвонило мое руководство и сказало, что поднялся серьезный разговор на уровне заместителя начальника дороги.

– Начальник тоже орал и угрожал?

– У меня другой начальник, не Сухов. Мой руководитель мягким тоном сказал, что не хочет вмешиваться в мою общественную деятельность. Он говорил, что сверху давят и ситуация непростая. Меня просили, ну не надо лезть в это ничего. Уговаривали не мешать работе комиссии.

Не надо лезть в это ничего

​– Как вы поняли эти намеки?

– Их устроило бы, чтобы я был наблюдателем формально. Мне дали ясно понять, что будет, если я не преуменьшу свою деятельность.

– И как вы поступили?

– Я считал явку, но уже не пытался что-то более серьезное делать. На рожон больше не лез.