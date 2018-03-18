Путин лидирует на выборах и уже выступил на Манежной

Владимир Путин лидирует на выборах президента России. По данным Центризбиркома, который уже отчитался об обработке 40 процентов протоколов, за действующего главу государства отдали свои голоса 74 процента избирателей. Путин уже выступил в Москве на Манежной площади, где в воскресенье вечером проходит митинг-концерт. Он поблагодарил всех собравшихся за поддержку.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 14 процентам голосов. Он заявил, что выборы не были честными, передает "Интерфакс".

На третьем и четвертом местах - лидер ЛДПР Владимир Жириновский и телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая от "Гражданской инициативы" и называющая себя "кандидатом против всех".

Еще четверо претендентов на пост главы государства, включая сооснователя "Яблока" григория Явлинского, пока не смогли преодолеть рубеж в один процент голосов.

Наблюдатели, направленные на избирательные участки в различных регионах России, в это воскресенье неоднократно сообщали о таких нарушениях, как подвоз избирателей с использованием административного ресурса, а также о "вбросах" бюллетеней в урны. Несколько таких эпизодов запечатлели камеры наблюдения. Ряд наблюдателей пожаловались, что на них оказали давление и не дали работать на участках.

В Центризбиркоме выборы назвали прозрачными и заявили, что серьезных нарушений не было.

Владимиру Путину 65 лет. Он руководит Россией с 2000 года. 13 лет он провел на посту президента страны, еще четыре года – в должности главы российского правительства.