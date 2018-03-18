ЦИК: Путин набрал более 90 процентов голосов в Крыму и Севастополе

Владимир Путин набрал более 90 процентов голосов на выборах в аннексированных Россией Крыму и Севастополе. Об этом сообщают российские информационные агентства со ссылкой на данные Центризбиркома.

При этом разные источники в воскресенье вечером сообщали, что показатель явки на полуострове составил от 50 до 60 с лишним процентов избирателей. Портал Крым.Реалии передает, что крымско-татарские активисты рассказали о принуждении жителей полуострова (в частности, студентов и бюджетников) к голосованию.

В Москве этим вечером проходит митинг-концерт, посвященный четвертой годовщине присоединения Крыма. На нем уже объявили, что Путин лидирует на выборах. Аналогичное мерпориятие уже состоялось в Чечне, власти которой заявили, что за Путина на ее территории также проголосовали более 90 процентов избирателей. Ранее наблюдатели сообщали о низкой явке на избирательных участках республики.

Официальный Киев, а также ряд международных организаций и многие страны мира не признают выборов в Крыму. Россия аннексировала полуостров по результатам референдума в 2014 году, который был проведен вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные.

Киев и страны Запада считают это нарушением норм международного права. 12 марта ЕС продлил еще на полгода санкции в отношении России, которые были введены против Кремля в 2014 году из-за российской аннексии Крыма. Москва называет присоединение полуострова "восстановлением исторической справедливости".