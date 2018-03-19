Грудинин: "самые грязные выборы на постсоветском пространстве"

В Приморском крае избирательная комиссия признала недействительными 758 бюллетеней на участке для голосования в городе Артеме, где был зафиксирован вброс. Об этом заявила председатель краевого избиркома Лариса Орлова, сообщает Интерфакс.

Урну опечатали, для голосования использовали "другой ящик", сказала Орлова. Всего, по её словам, в Приморском крае зафиксировали около 15 тысяч недействительных избирательных бюллетеней.

В подмосковных Люберцах после того, как в сети появилось видео, на котором двое работников избирательного участка вбрасывали в урну пачки бюллетеней, от работы на выборах отстранили председателя избирательной комиссии и члена комиссии с правом решающего голоса. Урна с вброшенными бюллетенями была опечатана, а голоса не были учтены.

Кроме того, на двух избирательных участках в Москве результаты будут признаны не действительными. Там также были зафиксированы вбросы бюллетений.

Материалы по фактам нарушений в подмосковных Люберцах и городе Артеме в Приморье полиция передала в Следственный комитет России.

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин назвал прошедшие выборы "самыми грязными на постсоветском пространстве". Он также сказал, что вынужден согласиться с Алексеем Навальным, который утверждал, что система "Мобильный избиратель" (когда избиратель голосует по открепительному талону на другом участке) создает условия для неоднократного голосования . Навальный назвал её легальным прикрытием для фальсификаций. "Эксперимент" с неоднократным голосованием провёл представитель партии "Яблоко" Павел Мельников. Теперь его могут привлечь к уголовной ответственности.В Санкт-Петербурге сотрудник штаба кандидата в президенты Ксении Собчак также проголосовал дважды с помощью "Мобильного избирателя".