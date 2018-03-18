В Люберцах от выборов отстранили членов избирательной комиссии

В подмосковных Люберцах от работы на выборах президента России отстранили председателя избирательной комиссии и члена комиссии с правом решающего голоса, сообщает агентство "Интерфакс". Такое решение было принято после того, как в сети появилось видео на котором двое работников избирательного участка вбрасывали в урну пачки бюллетеней.

Как пояснили в Московской областной избирательной комиссии, инцидент произошел на участке №1480. Урна с вброшенными бюллетенями была опечатана, а голоса не будут учтены.

Вброс бюллетений был также зафиксирован в городе Карачевске Карачево-Черкесской республики. Ящик для голосования был опечатан.

Во Владимирской области председатель участковой избирательной комиссии был отстранён от должности за нарушение. На его участке голосование началось раньше положенного времени, об этом сообщает областная избирательной комиссии Владимирской области.

В Москве на одном из участков зафиксирован вброс бюллетеней. Урну для голосования опечатали. Наблюдатели требуют аннулировать находящиеся в ней бюллетени.

18 марта за ходом выборов можно будет следить в онлайн-трансляции на сайте Радио Свобода, а с 21 часа в прямом эфире начнется подведение итогов голосования.