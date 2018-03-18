Наблюдатели: программа "мобильный избиратель" дает голосовать дважды

Член территориальной избирательной комиссии и представитель партии "Яблоко" Павел Мельников смог дважды проголосовать на выборах благодаря благодаря системе "мобильный избиратель". По словам активиста это был "эксперимент". Теперь ему могут выгнать из избирательной комиссии и привлечь к уголовной ответственности, сообщает РБК.

Мельников через приложение "мобильный избиратель" смог открепиться и проголосовать по месту пребывания, а потом уже второй раз отдать свой голос по месту жительства. По его словам, он не был удален из списков на избирательном участке рядом со своим домом.

В Санкт-Петербурге сотрудник штаба кандидата в президенты Ксении Собчак также проголосовал дважды с помощью "мобильного избирателя".

В Саратове в списки избирателей включили человека, который умер 14 лет назад, об этом сообщает агентство "Свободные новости". Владимир Седаков оказывается в перечне на голосование на каждых выборах.

К жительнице Владивостока Ларисе Лапир пришла полиция после того, как она забрала избирательный бюллетень домой, сообщает ОВД-Инфо. Избирательница посчитала, что в оформление избирательного бланка были допущены ошибки, забрала его себе и вызвала полицейских. Однако сотрудники правопорядка посчитали вынос бюллетеня нарушением и пригрозили Лапир обыском в её квартире.

18 марта за ходом выборов можно будет следить в онлайн-трансляции на сайте Радио Свобода, а с 21 часа в прямом эфире начнется подведение итогов голосования.