Песков: страны Запада тоже поздравляют Путина

Владимир Путин получил поздравления с победой на выборах президента России от лидеров Китая, Кубы, Боливии, Венесуэлы и Сербии, а также ряда государств СНГ - в том числе Белоруссии и Казахастана.

В распространеннном пресс-службой Кремля списке стран, руководители которых поздравили Путина, нет государств Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин "уже получил ряд поздравлений от представителей западных стран", однако не уточнил, о каких именно странах идет речь. По словам Пескова, в понедельник и вторник состоится ряд телефонных переговоров Путина с мировыми лидерами. Официально о поздравлениях Путину пока не сообщили ни США, ни одна из стран ЕС.

Выборы президента России прошли на фоне расследования отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Британские власти возложили ответственность за преступление на Кремль, а США и страны ЕС выразили Британии солидарность.

Президент Украины Петр Порошенко не поздравил Путина с победой. Он выпустил заявление о проведении голосования в аннексированном Россией Крыму. Порошенко считает, что обнародованные официальные данные (согласно которым Путин набрал более 90 процентов голосов) являются ни чем иным, как фальсификацией".

В США ряд политиков подвергли критике ход выборов в России, обвинив Кремль в подавлении оппозиции.

«Легко получить 73% голосов, запретив своим оппонентам участвовать в выборах. После того, как он превознес пожизненное лидерство Си в Китае, поздравит ли наш президент Путина c успешной ликвидацией демократической оппозиции?» - написал американский конгрессмен-демократ Адам Шифф.

«То, что Путину пришлось так трудиться, чтобы (обеспечить) явку, демонстрирует, что россияне знают, что его претензия на власть - обман. США поддерживают всех россиян, которые стремятся к свободе» - написал сенатор-республиканец Джон Маккейн.