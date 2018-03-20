США и Южная Корея готовят совместные военные учения

Министры обороны США и Южной Кореи объявили в понедельник, что совместные военные учения под кодовым названием" Орленок" начнутся 1-го апреля.В них примут участие в общей сложности около 12 тысяч американцев и почти 300 тысяч южнокорейцев.

Сроки учений в нынешнем году были сдвинуты из-за Олимпиады в Пхёнчхане. Северная Корея была информирована о графике маневров и об их оборонительном характере, сообщил Пентагон.

КНДР обычно осуждает американо-южнокорейские учения как генеральную репетицию вооруженного вторжения в страну. На сей раз, как отмечает Сеул, после переговоров на высоком уровне северокорейский лидер Ким Чен Ын согласился воздерживаться от критики учений, а также предложил встретиться без предварительных условий с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить круг ракетно-ядерных вопросов. Высказывалось мнение, что ввиду улучшения дипломатических перспектив масштабы и продолжительность учений 2018 будут сокращены, но этого не произошло.

В Южной Корее размещены 28 с половиной тысяч американских военнослужащих, и по договору Вашингтон обязуется прийти на помощь союзнику в случае нападения со стороны Севера. Обе Кореи формально по-прежнему находятся в состоянии войны, так как конфликт 1950-1953 годов завершился не мирным договором, а только перемирием.