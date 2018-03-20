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Верховный суд России отклонил иск мессенджера Telegram к ФСБ

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Верховный суд России отклонил иск мессенджера Telegram к Федеральной службе безопасности (ФСБ). Об этом сообщает издание "Медиазона".

Представители Telegram требовали признать незаконным приказ передать ФСБ ключи для расшифровки сообщений. В Telegram ссылались на Конституцию России, которая гарантирует тайну переписки. Однако в ФСБ в ответ заявили, что сообщения пользователей мессенджера якобы не являются информацией, которую охраняет Конституция.

В конце прошлого года за отказ предоставить ключи шифрования Telegram оштрафовали на 800 тысяч рублей. Теперь мессенджеру грозит блокировка в России.

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