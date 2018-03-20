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Павел Дуров: Telegram будет защищать тайну переписки

Павел Дуров

Угрозы заблокировать Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования не принесут результата. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров. Он добавил, что Telegram будет защищать свободу и неприкосновенность частной жизни.

Ранее во вторник Верховный суд России отклонил иск Telegram к ФСБ. Представители мессенджера заявляли, что требование спецслужбы предоставить ключи от переписки пользователей нарушает Конституцию России. Однако в ФСБ в ответ заявили, что сообщения пользователей мессенджера якобы не являются информацией, которую охраняет закон.

После решения Верховного суда Роскомнадзор направил руководству Telegram уведомление о необходимости выполнить приказ ФСБ. На это мессенджеру дали 15 дней. После истечения этого срока Роскомнадзор сможет обратиться в суд для блокировки Telegram.

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