"Исламское государство" захватило один из районов Дамаска

Террористы "Исламского государства" (ИГ) захватили один из районов Дамаска – Аль-Кадам. Это произошло после того, как войска Башара Асада выбили оттуда вооруженную оппозицию.

Как сообщает Reuters, бои в Аль-Кадаме продолжались почти сутки. Боевики ИГ убили около 40 сирийских солдат, десятки военнослужащих Асада были ранены или захвачены в плен.

В пригороде Дамаска продолжается наступление правительственных войск. В частности, в Восточную Гуту минувшей ночью бомбили зажигательными и фосфорными бомбами.

Жертвами наступления стали уже более тысячи мирных жителей, в их числе дети. Еще 80 тысяч человек остались без домов. Несмотря на это, Россия, войска которой поддерживают Асада, во вторник заблокировала заседание Совета Безопасности ООН по вопросу соблюдения прав человека в Сирии.