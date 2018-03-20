Правозащитник Хазбиев прекратил голодовку по настоянию врачей

Оппозиционер Магомед Хазбиев, арестованный в Ингушетии по обвинению в незаконном обороте оружия и оскорблении представителя власти, прекратил объявленную ранее сухую голодовку. Врачи предупредили Хазбиева о возможных необратимых последствиях для здоровья, сообщил во вторник адвокат международной правозащитной группы "Агора" Андрей Сабинин.

Правозащитник обходился без воды и пищи девять дней. Он объявил голодовку после того, как все ходатайства защиты об оказании ему медицинской помощи были отклонены.

С 2015 года Хазбиев находился в международном розыске. Все это время он жил в Грозном. После того как его машину обстреляли из автомата в столице Чечни, власти взяли Хазбиева под госзащиту. Правозащитника задержали 11 января в Назрани, с тех пор его содержат в спецкорпусе СИЗО, в одиночной камере под видеонаблюдением. Вернуться в Ингушетию и дать показания он решил сам. Вину Хазбиев не признает и считает, что его преследуют за оппозиционную и правозащитную деятельность.

Магомед Хазбиев – бывший председатель регионального отделения партии ПАРНАС. Он неоднократно критиковал ингушское правительство и президента России Владимира Путина. У себя на родине он подвергался преследованиям со стороны властей. В 2014 году он посетил Киев, чтобы выразить поддержку демонстрантам, выступавшим за интеграцию Украины с ЕС.