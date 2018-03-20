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В американской школе в Мэриленде произошла стрельба

Иллюстративное фото

В средней школе в американском городе Грэйт Милс (штат Мэриленд) произошла стрельба. Школу оцепила полиция, детей вывели в безопасное место. Точных данных об убитых или раненых, как и других подробностей произошедшего, пока нет.

Месяц назад стрельба произошла в школе в штате Флорида. Тогда погибли 17 человек. После этого местные власти одобрили законопроект, который вводит дополнительные ограничения на продажу оружия.

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